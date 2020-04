Reżyser "Toy Story 4" nakręci animowany prequel "Transformers"

Powstanie siódmy z kolei film z cyklu "Transformers". W skład cyklu wchodzi pięć filmów wyreżyserowanych przez Michaela Baya oraz prequel opowiadający o jednym z tytułowych Transformersów - Bumblebee. Teraz serię uzupełni film animowany wyreżyserowany przez Josha Cooleya, twórcę czwartej części "Toy Story".

Przygotowywany właśnie animowany prequel serii "Transformers" będzie drugim filmem w reżyserskiej karierze Josha Cooleya /Jesse Grant /Getty Images

Powstający film nie ma jeszcze tytułu i znajduje się w bardzo wczesnej fazie produkcji. Jak donosi serwis "Deadline", scenariusz do niego napisali Andrew Barrer i Gabriel Ferrari, współtwórcy scenariusza do komiksowego filmu "Ant-Man i Osa". Film wyprodukują wspólnie studia Paramount Animation oraz należące do Hasbro eOne.



Hasbro to jedna z największych firm na świecie zajmujących się produkcją zabawek. To właśnie do niej należą prawa do produkcji zabawek z serii Transformers. Wraz z zabawkami przygotowane zostały opowieści i komiksy opisujące historię Transformersów. Na ich podstawie zrealizowany został serial animowany, a w 2007 roku nakręcono pierwszą część filmu.



Przygotowywany właśnie animowany prequel serii będzie drugim filmem w reżyserskiej karierze Josha Cooleya. Na jego koncie jest już Oscar dla najlepszego filmu animowanego, jaki na początku roku został przyznany filmowi "Toy Story 4". Cooley był też nominowany do Oscara za scenariusz do animowanego filmu "W głowie się nie mieści" z 2015 roku.

Pierwsze pięć części serii "Transformers", które wyreżyserował Michael Bay, przyniosły w sumie ponad cztery miliardy dolarów zysku. Popularnością cieszył się również późniejszy "Bumblebee". Wszystkie te filmy opowiadały o trwającej od lat wojnie pomiędzy dobrymi Autobotami i złymi Deceptikonami. Przeniosła się ona na Ziemię z rodzinnej planety Transformersów - Cybertronu.

Szczegóły fabuły powstającego animowanego prequela serii "Transformers" nie są znane.