Reżyser nowego "Deadpoola" uratuje lato 2024 roku, a później wskrzesi Avengers?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Analitycy przewidują, że "Deadpool & Wolverine" okaże się kinowym hitem tego lata. Dla Marvel Studios będzie to upragniony sukces po frekwencyjnej porażce ich ostatniego filmu. Jak informuje portal Deadline, dla reżysera Shawna Levyego może to nie być koniec współpracy przy adaptacjach komiksów. Miał on otrzymać propozycję wyreżyserowania nowej odsłony przygód Avengers.

Zdjęcie Kadr z filmu"Avengers: Koniec gry" / 7e Art/Marvel StudiosPhoto12 / AFP