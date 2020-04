Reżyser filmu "Contagion - Epidemia strachu" szefem komitetu ds. pandemii COVID-19

Wyreżyserowany przez Stevena Soderbergha film "Contagion - Epidemia strachu" blisko dziesięć lat po premierze jest jednym z najchętniej oglądanych obecnie filmów. Oczywiście z powodu podejmowanej tematyki. Tymczasem jego reżyser stanął na czele specjalnego komitetu stworzonego przez Gildię Amerykańskich Reżyserów. Jego celem jest m.in. próba oceny tego, kiedy produkcja filmowa wróci do względnej normalności.

Steven Soderbergh - hollywoodzki specjalista od pandemii? /Franco Origlia /Getty Images

Zadaniem członków komitetu, któremu przewodzi Soderbergh, będzie kontakt z czołowymi epidemiologami oraz przedstawicielami różnych zawodów filmowych w celu oszacowania modelu zachowań, który ułatwi filmowcom bezpieczny powrót do pracy.



"Choć nie mamy wiedzy na temat tego, kiedy produkcja filmowa zostanie wznowiona, podejmujemy stosowne kroki, by wiedzieć, co zapewni nam bezpieczeństwo, gdy to się już wydarzy. Komitet kierowany przez Soderbergha i złożony z członków reprezentujących różne zawody, został wyznaczony do dokładnego zbadania problemu i przedstawienia nam stosownych rekomendacji. Komitet będzie konsultował sytuację z najlepszymi epidemiologami. Gildia Amerykańskich Reżyserów podejmie współpracę z siostrzanymi gildiami, aby wspólnie opracować poradnik, który ułatwi nam bezpieczny powrót do pracy" - poinformowali przedstawiciele zarządu DGA: Thomas Schlamme i Russell Hollander.

W planach jest również powołanie innego komitetu, którego zadaniem będzie skupienie się na promowaniu bezpiecznego otwierania kin zamkniętych obecnie z powodu pandemii.

Koronawirus sprawił, że film Soderbergha "Contagion - Epidemia strachu" przeżywa obecnie drugą młodość. Produkcja jest na czele wielu serwisów VOD, a występujący w niej aktorzy, m.in. Kate Winslet, Matt Damon czy Laurence Fishburne, pojawili się w serii filmów edukacyjnych promujących samoizolację i zachowanie podstawowych środków bezpieczeństwa w obliczu pandemii.

Jedną z osób, które zostały zarażone koronawirusem jest Ian Lipkin, który był konsultantem na planie filmu "Contagion - Epidemia strachu".