Reżyser „Baby Drivera” nakręci film o robocie, który chce napisać scenariusz

Najnowszy film Edgara Wrighta „Last Night in Soho” jest już w fazie postprodukcji, a jego reżyser ma już na oku nowy projekt. Jak podaje serwis „Deadline”, autor świetnie przyjętego filmu „Baby Driver” przeniesie teraz na duży ekran debiutancką książkę Simona Stephensona „Set My Heart to Five”.

Edgar Wright /David M. Benett /Getty Images

Akcja książki Stephensona rozgrywa się w 2054 roku. Jej bohaterem jest android dentysta Jared, który zaczyna odczuwać emocje. Postanawia więc przekonać ludzi do tego, że powinni pozwolić androidom na odkrywanie swoich uczuć. Nauczony doświadczeniem, które czerpał z obejrzanych filmów z lat 80. i 90. XX wieku, Jared postanawia napisać scenariusz. Nakręcony na jego podstawie film ma zmienić świat.



Scenariusz filmowej adaptacji "Set My Heart to Five" też napisze Stephenson. Książka, na podstawie której powstanie film, nie ukazała się jeszcze na rynku. Jej premiera została zapowiedziana na 28 maja. Nie jest to jedyna powieść, do której ekranizacji sprzedano prawa, zanim została wydana. Podobna umowa została zawarta z Andym Weirem, autorem głośnego "Marsjanina". Napisana przez niego książka "Project Hail Mary" ukaże się na rynku dopiero na wiosnę przyszłego roku, a już wiadomo, że na jej podstawie powstanie film z Ryanem Goslingiem.



W oczekiwaniu na premierę filmu "Set My Heart to Five" na 25 września tego roku zapowiedziana została premiera najnowszego dzieła Edgara Wrighta, filmu "Last Night in Soho". To psychologiczny horror o podróżach w czasie. Jego bohaterka przenosi się do Londynu lat 60. ubiegłego wieku, by spotkać się tam ze swoją idolką. Będzie to miało poważne konsekwencje.



Główne role w filmie "Last Night in Soho" zagrają Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy oraz Matt Smith. Inspiracją do powstania filmu były dla Wrighta takie tytuły jak "Wstręt" Romana Polańskiego czy "Nie oglądaj się teraz" Nicolasa Roega.