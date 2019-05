Renée Zellweger: Serialowy debiut i rola życia

Przyznaje, że w dzieciństwie nie widziała wielu filmów, nie boi się też znikać z aktorskiego piedestału, aby złapać potrzebny dystans. Tym razem Renée Zellweger składa niemoralne propozycje na małym ekranie, aby za chwilę urzekać metamorfozą i rolą Judy Garland.

Niektórzy wciąż nie mogą uwierzyć w przemianę Renée Zellweger /Vera Anderson/WireImage /Getty Images

Uwielbiała grać, bardziej niż oglądać filmy, których - jak sama przyznała - w młodości widziała niewiele. Małe rodzinne miasto, w którym wychowywała się Renée Zellweger, nie miało kina, całą rodziną wybrali się na seans tylko raz, aby zobaczyć "Bliskie spotkania trzeciego stopnia".



Jako nieopierzona, początkująca aktorka trafiła do Hollywood w 1993 roku. Jest niczym filmowy kameleon, choć media swego czasu chętnie rozpisywały się o jej zabiegach estetycznych, które, co tu dużo mówić, rodziły pytania, czy to wciąż Renée Zellweger. Aktorka nie bała się również zniknąć z aktorskiego piedestału, aby, jak sama przyznała, "zatroszczyć się w pierwszej kolejności o siebie".

Teraz ponownie wraca na duży i mały ekran w dwóch całkowicie odmiennych rolach. Z jednej strony mamy demoniczną Anne Montgomery w serialu Netflix, "What / If". Co ciekawe, jest to jej pierwsza poważna serialowa rola. Z drugiej strony aktorka zaskakuje niesamowitą metamorfozą i rolą Judy Garland.

Wideo Renée Zellweger w serialu "What/If": Zapowiedź premiery Netflix

Jak sama przyznaje, do tej roli przygotowywała się całe życie. Choć w jej rodzinnym mieście, Katy w Teksasie, nie było kina, w głośnikach w jej domu zawsze rozbrzmiewał głos Garland. Aktorka wspomina, jak podczas swojego jedynego występu w barze karaoke w Japonii chwyciła za mikrofon i zaśpiewała "Somewhere Over the Rainbow".

Reżyser filmu "Judy", Rupert Goold, przyznał, że Zellweger i Garland są związane talentem do przetrwania. "Renée miała siłę i umiejętność wyrwania się z centrum uwagi na pewien czas, aby przemyśleć, kim jest i jakie są jej wartości" - stwierdził Goold. "Niektórzy naprawdę to uszanowali, a niektórzy ludzie plotkowali o tym - i myślę, że jest to bardzo bliskie Judy". Reżyser dodał też, że Zellweger potrafiła uchwycić sprzeczności Garland.

Wideo "Judy": Trailer HD