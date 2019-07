Renée Zellweger przeszła ogromną metamorfozę dla roli

Premiera biograficznego filmu o Judy Garland planowana jest na 4 października 2019 roku. Zgodnie z zapowiedziami, fabuła "Judy" ma skupiać się przede wszystkim na 1968 roku oraz przygotowaniach artystki - legendarnej piosenkarki i aktorki - do występów w Londynie. Były to jej ostatnie pokazy przed śmiercią w skutek przypadkowego przedawkowania narkotyków. Renée Zellweger, która gra główną rolę w produkcji, przeszła ogromną metamorfozę! Czy te obraz zapewni jej Oscara?

Renee Zellweger /Mike Marsland /Getty Images

Oprócz Zellweger w filmie zobaczymy również Jessiego Buckleya, Finna Wittrocka i Michaela Gambona. Produkcja jest debiutem reżyserskim angielskiego reżysera teatralnego Ruperta Goolda i jednocześnie adaptacją musicalu Petera Quiltera "End of the Rainbow".

Zellweger sama zaśpiewa w filmie ulubione piosenki Garland. Filmowa biografia poświęcona będzie ostatniej londyńskiej trasie artystki z 1968 roku. 30 lat wcześniej Judy Garland zagrała swoją najsłynniejszą rolę, czyli Dorotkę w filmie "Czarnoksiężnik z Oz".



A w tle zostaną pokazane konflikty z agentami, jej muzykami oraz burzliwy związek z Mickeyem Deansem, piątym mężem artystki.

W 1946 roku w filmie "Dziewczęta Harveya" wykonała nagrodzoną Oscarem piosenkę "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe". Judy Garland w 1954 roku zagrała w jednej z hollywoodzkich wersji musicalu "Narodziny gwiazdy" i została nominowana do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Nie dostała go, ale otrzymała Złoty Glob w kategorii "najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu". Jej recital w Carnegie Hall 23 kwietnia 1961 przeszedł do historii. Album z jego zapisem zdobył aż pięć nagród Grammy.

Judy Garland przez całe życie zmagała się z depresją i uzależnieniami. Kilka razy podejmowała próby samobójcze. Pod koniec życia występowała w klubie nocnym Talk of the Town w Londynie. Zmarła w 1969 roku, miała 47 lat. Jedną z jej córek jest aktorka Liza Minnelli.

Autor: Katarzyna Solecka