Renata Kretówna: Nie żałuje niczego, nawet niepowodzeń

Ma na koncie wiele ról w filmach i serialach, ale aktorstwo nie jest jej jedyną pasją. W 1973 roku została laureatką festiwalu w Opolu. Krytycy pisali o niej z zachwytem. Porównywano ją nawet do słynnej francuskiej piosenkarki i aktorki Juliette Gréco.

"Zawsze byłam aktorką śpiewającą, przed mikrofonem czułam się, jak ryba w wodzie" - mówi Renata Kretówna.

Jest pani optymistką?

- Tak, i staram się tym pozytywnym podejściem do świata zarażać innych. Często się uśmiecham, lubię się powygłupiać. Mam też dystans do samej siebie oraz otoczenia. Zaliczam się do osób ciekawych świata, jestem spontaniczna i zapewne dlatego większość ludzi odbiera mnie jako radosną i bezkonfliktową osobę. Nie oznacza to jednak, że w moim życiu wszystko układało się tak, jakbym tego chciała.

To znaczy?

- Jak każdy, popełniłam parę większych i mniejszych błędów, a na swojej drodze zdarzało mi się spotykać mało szlachetnych ludzi. Na szczęście fałsz i obłudę wyczuwam od razu, moja intuicja nigdy mnie nie zawiodła. Swoje porażki starałam się jednak zamieniać w sukces, co oczywiście nie zawsze się udawało. Ale nie mogę sobie zarzucić, że nie próbowałam!



Mówią o pani: kobieta wielu talentów. Zgadza się pani z taką opinią?

- Z wrodzonej skromności nie zaprzeczę. Nie wyobrażałam sobie życia bez grania w teatrze i pracy przed kamerą, z drugiej strony - to samo mogłabym powiedzieć o śpiewaniu. Zawsze byłam aktorką śpiewającą, przed mikrofonem czułam się, jak ryba w wodzie. Kiedy w 1973 r. zdobyłam na opolskim festiwalu nagrodę za wykonanie "Ekscentryków" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pomyślałam, że poświęcę się śpiewaniu. To jednak wymagałoby rezygnacji z teatru, a tego za nic zrobić nie chciałam. Rok później zadebiutowałam na scenie Teatru im. Słowackiego w Krakowie.



Po sukcesie w Opolu powiedziała pani w jednym z wywiadów: "Ta nagroda mnie samej nie zmieniła"...



- Nigdy nie byłam zarozumiała, wyniosła, nie pchałam się z łokciami na scenę czy przed kamerę. Swoją nieśmiałość łączyłam z przebojowością, a dystans do ludzi z otwartością. Zawsze jednak mówiłam szczerze to, co myślę, co oczywiście nie przysparzało mi przyjaciół. Mój bezkompromisowy charakterek powodował też wiele złośliwości na mój temat. Mówiono, że miałam oparcie w pewnym partyjnym dygnitarzu z Komitetu Centralnego, którym straszyłam kolegów...



Nie było to prawdą?



- Nie zaprzeczę, że się z owym panem serdecznie zaprzyjaźniłam, ale na takie zachowanie nigdy bym sobie nie pozwoliła. Można wiele o mnie powiedzieć, ale z pewnością nie to, że wykorzystywałam swoją pozycję do tak niecnych celów. Tym bardziej, że zawsze bardzo ceniłam sobie niezależność i nikomu nie pozwalałam kierować swoim życiem, bo czułabym się potwornie ograniczona. Prasowanie męskich koszul nigdy mnie nie podniecało i może dlatego uciekłam od swoich dwóch mężów.