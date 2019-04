Rekordowe zyski "Bohemian Rhapsody"

Muzyczna biografia zespołu Queen zatytułowana "Bohemian Rhapsody" przynosi rekordowe zyski. Film zarobił już na świecie ponad 900 mln dolarów.

Rami Malek w scenie z "Bohemian Rhapsody" /materiały prasowe

Film "Bohemian Rhapsody" to teraz nie tylko najbardziej dochodowa biografia muzyczna w historii, ale także czwarty najbardziej dochodowy film wytwórni Fox. Do tej pory więcej zarobiły tylko produkcje "Avatar", "Titanic" oraz "Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo".

Poza USA film "Bohemian Rhapsody" zarobił 685 mln dolarów, z czego aż 115 mln przypadło na Japonię. Ocenzurowana wersja chińska przyniosła do tej pory 14 mln dol.

W roli głównej w "Bohemian Rhapsody" występuje Rami Malek. Za swoją kreację Freddiego Mercury'ego aktor został wyróżniony Oscarem, w kategorii "najlepszy aktor pierwszoplanowy". Za tę rolę Malek został też uhonorowany Złotym Globem i nagrodą BAFTA.



Podczas realizacji filmu aktor poznał i zaprzyjaźnił się z siostrą wokalisty Queen, Kashmirą. Para spotykała się wiele razy w okresie przygotowawczym do filmu. "Po premierze siedliśmy z Kashmirą i rozmawialiśmy o Freddiem całą noc" - mówił w jednym z wywiadów Malek. "Nadal się widujemy, chodzimy wspólnie na obiady" - dodawał aktor.

Przełomową rolą w karierze Maleka był haker komputerowy w telewizyjnym serialu "Mr. Robot", za którą otrzymał nagrodę Emmy w kategorii "najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym".

W "Bohemian Rhapsody" Malekowi partnerują Ben Hardy (jako Roger Taylor), Gwilym Lee (jako Brian May) i Joe Mazzello (jako John Deacon). Poza nimi w filmie grają m.in. Mike Myers, Lucy Boynton, Allen Leech, Aaron McCusker i Aidan Gillen. Film pobił też inny rekord. Stał się najbardziej dochodową muzyczną produkcją w historii. Wcześniej rekord należał do musicalu "Mamma Mia".

Queen to legendarny zespół rockowy, wykonujący ponadczasowe hity: "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Under Pressure", "Radio Ga Ga", "A Kind Of Magic", "I Want It All" czy "Innuendo". Freddie Mercury, uważany za jednego z najwybitniejszych rockowych wokalistów, zmarł 24 listopada 1991 r. w wyniku powikłań związanych z AIDS.