Regina King wyreżyseruje adaptację komiksu

Nagrodzona Oscarem za rolę w filmie "Gdyby ulica Beale mówiła mówić" aktorka, a zarazem nominowana w tym roku za reżyserię filmu "Pewnej nocy w Miami" Regina King, znalazła następny projekt. Jak informuje portal "Deadline", dla studia Legendary wyreżyseruje ekranizację komiksu "Bitter Root" autorstwa Davida F. Walkera, Sanforda Geene'a i Chucka Browna. King będzie również jego producentką u boku m.in. Ryana Cooglera ("Creed: Narodziny legendy").

Regina King / Matt Petit/A.M.P.A.S /Getty Images

Akcja komiksu rozgrywa się w 1924 roku w latach tzw. Harlemskiego Renesansu, a jego bohaterami są członkowie podzielonej rodziny Sangereyów, którzy kiedyś byli słynnymi pogromcami potworów. Teraz będą musieli stawić czoła niewyobrażalnemu złu, które chce zniszczyć Nowy Jork. Przez wieki Sangereyowie polowali na tych, którzy zostali dotknięci nadprzyrodzoną siłą, żywiącą się uprzedzeniami i zamieniającą ludzi w ohydne monstra. Potrafili ich wyleczyć, ale większość z nich już nie żyje. Ci, którzy pozostali, będą musieli wziąć się w garść i zapomnieć o ranach z przeszłości. Są bowiem jedyną nadzieją na zwycięstwo z nadciągającą inwazją - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Dla Reginy King będzie to pierwszy projekt reżyserski od czasu debiutanckiego filmu "Pewnej nocy w Miami...", który otrzymał trzy nominacje do Oscara, w tym za reżyserię.



Wideo "One Night in Miami...": Official Trailer

"Bitter Root" nie będzie też pierwszym filmem, w którym Regina King zetknie się z gatunkiem superbohaterskim. Jako aktorka była jedną z gwiazd wielokrotnie nagradzanego serialu HBO "Watchmen".



Wideo "Watchmen": Trailer

Jej kariera aktorska też rozwija się świetnie. King niedawno skończyła też zdjęcia do westernu Netfliksa zatytułowanego "The Harder They Fall". W tym filmie towarzyszyć jej będą Idris Elba, LaKeith Stanfield, Jonathan Majors i Delroy Lindo.

Komiks "Bitter Root" opisywany jest jako połączenie filmów "Uciekaj!" oraz "Blade - Wieczny łowca". Zdobył m.in. nominację do nagrody Eisnera dla najlepszego nowego komiksu 2018 roku. Projekt filmu znajduje się obecnie na etapie poprawiania scenariusza. Zajmuje się tym Bryan Edward Hill ("Titans"). Dla Ryana Cooglera, który jest jednym z producentów filmu "Bitter Root", również nie będzie to pierwsza przygoda z kinem komiksowym. To reżyser wielkiego kasowego hitu, jakim był film "Czarna Pantera". Coogler pracuje obecnie nad jego kontynuacją.

