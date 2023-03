"Maybe Next Time": W fabule pobrzmiewają echa "Dnia świstaka"

W fabule książki Cesci Major pobrzmiewają echa słynnego "Dnia świstaka" . Jest ona bowiem oparta na koncepcji pętli czasowej i przeżywania w kółko tego samego dnia. Bohaterką powieści "Maybe Next Time" jest Emma, która przeżywa najgorszy dzień swojego życia. Nie dość, że jest frustrujący i chaotyczny, to jeszcze jedyna osoba, która mogłaby go poprawić, znika przed jego końcem. Emma będzie musiała znaleźć odpowiedź na pytanie: co zrobić, żeby coś zmienić? Jak uratować męża, rodzinę i karierę?

Cesca Major to pisarka i scenarzystka tworząca m.in. pod pseudonimem CD Major. Ma na koncie kilka opowieści z dreszczykiem zainspirowanych prawdziwymi historiami. Jest też autorką komedii romantycznych wydanych pod pseudonimem Rosie Blake oraz książek dla kobiet, które napisała pod nazwiskiem Ruby Humminbird.

