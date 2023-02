Danny Rubin i "Maszyna czasu"

W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku początkujący scenarzysta Danny Rubin chciał wyrobić sobie nazwisko. Postanowił wymyślić dziesięć pomysłów, które mógłby przedstawiać poznanym producentom. Jeden z nich miał roboczy tytuł "Maszyna czasu" i opowiadał o mężczyźnie, który w nieskończoność przeżywa ten sam dzień. Pomysł wrócił do niego po lekturze "Wampira Lestata" Anne Rice. Rubin zaczął się wówczas zastanawiać nad losami bohatera, który się nie starzeje. Kiedy nieśmiertelność staje się nudna? Jaki jest cel takiej egzystencji?

Reklama

Po sprzedaniu swojego pierwszego scenariusza Rubin został zachęcony przez swojego agenta do stworzenia pomysłu, którym mógłby reklamować swoje nazwisko. Mężczyzna wrócił więc do rozważań o nieśmiertelności. Szybko zrozumiał jednak, że taki film byłby finansowym koszmarem. Bohater nie zmieniałby się, ale jego środowisko - już najbardziej. Scenografia i kostiumy kosztowałyby miliony. Wtedy wrócił do "Maszyny czasu". Gdyby protagonista przeżywał ten sam dzień, wiązałoby się to ze znacznymi oszczędnościami. Scenarzysta potrzebował jeszcze czasu akcji. Zdecydował się wybrać małe święto - specyficzne, znane w całym kraju, ale nie tak huczne, jak Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Otworzył kalendarz i zaraz znalazł idealne wydarzenie - obchodzony 2 lutego dzień świstaka. Zaraz udał się do Punxsutawney, które uznał za świetne miejsce akcji. Pierwszy draft był gotowy w szesnaście tygodni. Rozpoczęto poszukiwania producentów i reżysera.

Zdjęcie Danny Rubin / David Livingston / Getty Images

Problemy ze scenariuszem

Scenariusz zainteresował dwie wytwórnie. IRS Pictures zajmowała się kinem niezależnym, a jej szefowie obiecali budżet wynoszący trzy miliony dolarów i wierność tekstowi Rubina. Druga propozycja nadeszła z Columbia Pictures. Wytwórnia była zainteresowana filmem, ale scenariusz należało poprawić. Miał w tym pomóc wyznaczony przez nią reżyser. Był to Harold Ramis , współtwórca "Golfiarzy" i "Pogromców duchów" . Przeczytał pierwszą wersję "Dnia świstaka" i, jak sam później przyznał, nie zaśmiał się nawet raz. Był jednak pod wrażeniem pomysłów zawartych w tekście. Nie wszystkie zadziałałyby jednak na ekranie. Wedle oryginalnego zamysłu Rubina film rozpoczynałby się "od środka" - w momencie, gdy Phil jest uwięziony w pętli od wielu dni. Wraz z rozwojem akcji widz miał zauważyć, że wydarzenia się powtarzają. Ramis był tym początkowo zachwycony. Szybko stwierdził jednak, że publiczność poczuje się oszukana, gdy nie zobaczy reakcji Phila na utknięcie w Punxsutawney. Następnie dopasował całość do trójaktowej struktury scenariusza i podkreślił komediowy ton opowieści.

Wideo Director/Writer Harold Ramis talks Ground Hog Day..Bill Murray and being Star Struck....

Reżyser zmienił także zakończenie. W wizji Rubina katusze Phila kończą się, gdy otwiera się on na innych ludzi i wyznaje miłość Ricie, swojej producentce. Ta odrzuca go - i tym samym sama skazuje się na pętlę. Problemem okazała się także przyczyna powtarzalności dnia świstaka. Rubin w ogóle o niej nie myślał, a Ramis stwierdził, że wytłumaczenie anomalii czasowej jest zbędne. Innego zdania byli producenci, grożący zamrożeniem produkcji, jeśli fabuła nie zostanie w pełni wyjaśniona. Ramis zdecydował się więc przedstawić byle jaką przyczynę w ostatniej chwili. Realizację narzuconych scen umieścił na samym końcu planu zdjęciowego, licząc, że z braku czasu i kosztów będzie mógł z nich zrezygnować. W najgorszym wypadku chciał je pominąć podczas montażu. Fortel wypalił.

Zdjęcie Bill Murray w filmie "Dzień świstaka" / Columbia Pictures / Getty Images

W rolach głównych: Bill Murray i Andie MacDowell

W roli Phila Ramis widział początkowo Toma Hanksa . Ten odmówił jednak, tłumacząc, że zawsze gra miłych gości, więc ewolucja jego postaci nie będzie dla widzów żadną niespodzianką. Także Michael Keaton podziękował producentom, ponieważ po prostu nie rozumiał fabuły filmu. Ramis zdał sobie sprawę, że potrzebuje aktora, który uchwyci cynizm i zblazowanie Phila, ale jednocześnie sprawi, że publiczność wciąż będzie go lubić. Od razu pomyślał o Billu Murrayu , swoim przyjacielu i wieloletnim współpracowniku. Do roli Rity początkowo przesłuchiwano aktorki komediowe. Po zaangażowaniu Murraya stało się jasne, że nie tędy droga. Według producenta Trevora Alberta, gdyby Ritę zagrała komiczka, rozpocząłby się nieznośny pojedynek między nią i Murrayem. Rolę otrzymała Andie MacDowell , która równoważyła dowcip ekranowego partnera "wdziękiem, pewnością siebie i inteligencją".

Zdjęcie Bill Murray i Andie MacDowell w filmie "Dzień świstaka' / Columbia Pictures / Getty Images

Równolegle do castingu wciąż trwały poprawki scenariuszowe. Ku zaskoczeniu Ramisa, Murray skontaktował się z Rubinem, ponieważ miał własne pomysły co do kierunku filmu. Praca nad "Dniem świstaka" okazała się największym wyzwaniem ich długoletniej przyjaźni. Poznali się w latach siedemdziesiątych w grupie improwizacyjnej Second City. Później współpracowali m.in. przy "Pulpetach", "Szarżach" i dwóch częściach "Pogromców duchów". Murray dorobił się w tym czasie statusu gwiazdy. Zapracował także na opinię trudnego współpracownika. Często spóźniał się lub w ogóle nie pojawiał na planie. Zdarzało mu się także nie znać swoich linijek, a w skrajnych sytuacjach w ogóle nie czytać scenariusza. Jednak "Dzień świstaka" wyjątkowo go zainteresował. Na tyle, że zdecydował się mieć kreatywny wpływ na kształt filmu. Ramis widział historię Phila jako ciepłą komedię. Murray chciał nadać mu smutniejszy, bardziej filozoficzny ton, a swego bohatera przedstawić jako przeżywającego życiowy kryzys.