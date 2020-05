Reese Witherspoon ujawnia swój sposób na młody wygląd

Reese Witherspoon, gwiazda seriali "Wielkie kłamstewka", "The Morning Show" i "Little Fires Everywhere" zdradziła, w czym tkwi sekret jej nieskazitelnej cery. 44-letnia aktorka, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że o skórę należy dbać od wewnątrz, podzieliła się z fanami przepisem na poranne smoothie. Gwiazda zapewnia, że to jemu zawdzięcza doskonały wygląd i samopoczucie.

Reese Witherspoon zdecydowanie nie wygląda na swój wiek /Taylor Hill/FilmMagic /Getty Images

Reese Witherspoon mimo upływu lat wciąż zachwyca młodzieńczym wyglądem. 44-letnia gwiazda kina znalazła swój sposób na nieskazitelną cerę. Nie jest nim jednak żaden kosmetyczny wynalazek - aktorka o urodę dba, stosując bogatą w witaminy i minerały dietę. Jej sprawdzonym sposobem na dodanie skórze blasku oraz poprawę samopoczucia jest pożywne owocowo-warzywne smoothie, które wypija każdego ranka.

Przepis podsunęła jej przed laty koleżanka z planu Kerry Washington, która partnerowała jej na ekranie w entuzjastycznie przyjętym serialu "Little Fires Everywhere". Podczas jednej z ceremonii wręczenia nagród panie siedziały obok siebie. Witherspoon zachwycona idealną cerą Washington zapytała ją, jak dba o skórę. Okazało się, że sekretem doskonałego wyglądu aktorki jest odpowiednio skomponowany koktajl, który wypija na śniadanie.

Gwiazda "Legalnej blondynki" postanowiła pójść w jej ślady. Jak przyznaje, od tamtej pory co rano zamiast tradycyjnego śniadania serwuje smoothie. W opublikowanym niedawno na Instagramie filmiku podzieliła się z fanami przepisem na ów koktajl o magicznych właściwościach. W skład smoothie wchodzą dwie główki sałaty rzymskiej, pół szklanki świeżego szpinaku, banan, jabłko, gruszka, cytryna i pół szklanki wody kokosowej. Opcjonalnie aktorka dodaje też seler i odrobinę masła migdałowego lub siemienia lnianego.

Jak zapewnia Witherspoon, regularne spożywanie smoothie polepszyło jakość jej cery, włosów i paznokci. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zapracowanych - porcja tej owocowo-warzywnej mikstury gwarantuje uczucie sytości aż do obiadu. "Wiem, że wygląda to obrzydliwie, ale smakuje cudownie, naprawdę!" - zaznacza gwiazda. I dodaje, że proces przygotowywania posiłku nie może obyć się bez jednego ważnego elementu. "Sekretnym składnikiem jest taniec!" - podsumowuje.