Reese Witherspoon rozwodzi się z mężem

Reese Whiterspoon ogłosiła, że rozwodzi się z mężem, Jimem Tothem. Nagrodzona Oscarem aktorka i producentka udostępniła w piątek oświadczenie na Instagramie, potwierdzając rozstanie. 26 marca para obchodziłaby 12. rocznicę ślubu.

"Mamy do przekazania kilka osobistych wiadomości" – czytamy w oświadczeniu. "Z wielką troską i rozwagą podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Spędziliśmy razem tyle wspaniałych lat i idziemy naprzód z głęboką miłością, życzliwością i wzajemnym szacunkiem dla wszystkiego, co razem stworzyliśmy. Naszym największym priorytetem jest nasz syn i cała nasza rodzina, gdy przechodzimy do następnego rozdziału".

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Aktorka wyłączyła możliwość komentowania wpisu.

Para pobrała się w Ojai w marcu 2011 roku. Przez lata Reese Whiterspoon chwaliła umiejętności rodzicielskie Jima. Według serwisu PEOPLE, rozstali się w dobrych stosunkach.

Witherspoon i Toth wychowują syna, Tennessee. Aktorka ma również dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa: Avę i Deacona.

Zdjęcie Jim Toth i Reese Whiterspoon / Michael Kovac / Getty Images

Reese Witherspoon: Kariera

Urodzona w Nashville Reese Witherspoon swoją przygodę z show-biznesem zaczęła w wieku 7 lat jako dziecięca modelka. Mając lat 14, zadebiutowała w filmie "Człowiek z księżyca", w którym wcieliła się w... 14-latkę zakochującą się w starszym o trzy lata sąsiedzie. Kreację dziewczynki docenił jeden z najważniejszych amerykańskich krytyków, Roger Ebert. "Jej pierwszy [ekranowy] pocałunek to jedna z najdoskonalszych małych scen, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie" - zachwycił się Ebert.

Kiedy Reese Witherspoon weszła na plan filmu "Szkoła uwodzenia", jej ekranowy partner, Ryan Phillipe, był już narzeczonym aktorki. Para poznała się rok wcześniej na przyjęciu z okazji 21. urodzin Witherspoon, wkrótce po zakończeniu prac nad "Szkołą uwodzenia" aktorski duet wziął ślub. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 8 lat.

Największą popularność przyniosła Witherspoon tytułowa rola w filmie "Legalna blondynka", w którym zagrała w 2001 roku, zaś dwa lata później wystąpiła też w jego kontynuacji, bowiem produkcja okazała się hitem. Za te rolę Witherspoon otrzymała MTV Movie Award w kategorii najlepsza aktorka komediowa.

W 2007 roku aktorka znalazła się na szczycie zestawienia najbogatszych aktorek przygotowanych przez magazyn "Forbes". Za udział w jednej produkcji Witherspoon inkasowała 15-20 milionów dolarów.