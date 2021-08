​Reese Witherspoon: Jej własne "Holiday"

"Your Place Or Mine" to lekka komedia romantyczna, której fabuła może wydać się nieco znajoma. Para przyjaciół, w tych rolach zobaczymy Reese Witherspoon i Ashtona Kutchera, mieszka na przeciwległych wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Oboje podejmują decyzję, aby na tydzień zamienić się swoimi domami. Ta decyzja spowoduje, że ich życie ulegnie totalnej zmianie. Dokładna data premiery filmu nie jest jeszcze znana.



Nadchodzący rok będzie obfitował w premiery z udziałem pary aktorów, szczególnie Reese Witherspoon ma ręce pełne roboty. Wkrótce pojawi się w drugim sezonie serialu Apple TV "The Morning Show", razem z Jennifer Aniston. Według doniesień aktorka zagra także w nadchodzącym filmie dramatycznym "Where the Crawdads Sing", którego premiera ma się odbyć w 2022 roku. Coraz głośniej mówi się również o występie aktorki w trzeciej części kultowego już filmu "Legalna blondynka".

Reklama

Reese Witherspoon: Inteligentna blondynka 1 / 7 Urodzona w Nashville Reese Witherspoon swoją przygodę z show-biznesem zaczęła w wieku 7 lat jako dziecięca modelka. Mając lat 14, zadebiutowała w filmie "Człowiek z księżyca", w którym wcieliła się w... 14-latkę zakochującą się w starszym o trzy lata sąsiedzie. Kreację dziewczynki docenił jeden z najważniejszych amerykańskich krytyków, Roger Ebert. "Jej pierwszy [ekranowy] pocałunek to jedna z najdoskonalszych małych scen, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie" - zachwycił się Ebert. Źródło: East News Autor: MGM/Courtesy Everett Collection udostępnij

Z kolei Ashton Kutcher pojawi się w niezależnym dramacie zatytułowanym "The Long Home" wraz z Jamesem Franco. Oprócz tego zagra także w thrillerze, "Vengeance", jednak na razie niewiele wiadomo o datach premier jego nadchodzących filmów.

Czytaj więcej: Reese Whiterspoon pozbywa się firmy? Zarobiła... 500 milionów dolarów