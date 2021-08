Reese Whiterspoon pozbywa się firmy? Zarobiła... 500 milionów dolarów

Reese Whiterspoon nie boi się ostrej gry. Od lat łączy aktorstwo z prowadzeniem biznesu. I robi to więcej niż dobrze. Założona przez nią firma Hello Sunshine ma na koncie bowiem takie sukcesy, jak wyprodukowanie seriali "Wielkie kłamstewka" i "The morning show". Aby móc produkować więcej i szybciej, wraz ze wspólnikami zdecydowała się pozyskać fundusze z branży.



Reese Witherspoon: Sprzedała większościowy pakiet akcji swojej firmy

Jak poinformował "The Wall Street Journal" sprzedała większościowy pakiet akcji za 500 milionów dolarów. I zrobiła to w dobie pandemii, kiedy to każdy inwestor jest więcej niż ostrożny w kwestii wydawania pieniędzy.

Reklama

Nowymi inwestorami są byli dyrektorzy Disneya, Kevin Mayer i Tom Staggs, którzy tworzą firmę medialną. Nie jest znana jeszcze jej nazwa, ale wiadomo, że Whiterspoon zachowa stanowisko dyrektora generalnego Hello Sunshine, poza tym wejdzie do zarządu nowej firmy. Dlaczego tak ważna jest jej tam obecność? Hello Sunshine nie jest firmą nastawiona tylko na zysk. Zajmuje się głównie tworzeniem serialowych ekranizacji książek stawiających kobiety w centrum uwagi. Za pośrednictwem swojej firmy Witherspoon wyprodukowała takie telewizyjne hity, jak "Wielkie kłamstewka", "Małe ogniska" czy "The Morning Show". Bloomberg wycenił jej przedsiębiorstwo na 900 mln dolarów.

Reese Witherspoon z córką na premierze serialu "Wielkie kłamstewka" 1 / 4 Reese Witherspoon pojawiła się na premierze nowego serialu HBO "Wielkie kłamstewka" w towarzystwie córki Avy Elizabeth Phillippe. Źródło: Getty Images Autor: Kevork Djansezian udostępnij

Reese Witherspoon: Jak zrobiła karierę?

Na przestrzeni lat Whiterspoon stworzyła szereg pamiętnych kreacji, m.in. w kultowej już komedii "Legalna blondynka", docenionym przez krytyków dramacie "Dzika droga" czy biografii Johnny’ego Casha "Spacer po linie", za który otrzymała Złoty Glob, statuetkę BAFTA oraz Oscara. Dlatego nie będzie nadinterpretacją teza, że jej kariera zaczęła nabierać tempa po tym, jak przestała być zauważana na castingach z racji wieku. Przypomnijmy, że w 2019 "Forbes" wymienił ją wśród 100 najpotężniejszych kobiet na świecie.



Prywatnie Reese Whiterspoon jest w związku. Jej pierwszym mężem był Ryan Phillippe. Rozstanie miało miejsce w 2007 roku. Drugim jerst Jim Toth. Ich syn, Tennessee James Toth, urodził się 27 września 2012.