"Red, White & Royal Blue": O czym będzie film?

Film "Red, White & Royal Blue", podobnie jak książka, będzie koncentrował się na życiu głównego bohatera, czyli Alexa Claremont-Diaza (Taylor Zakhar Perez), który jest synem prezydentki Stanów Zjednoczonych. Chłopak wdaje się w rywalizację z brytyjskim księciem, Henrykiem (Nicholas Galitzine). Rozpoczyna się walka o to, kto zdobędzie większe zainteresowanie mediów. Wkrótce zaciekła rywalizacja przeradza się w płomienne uczucie.

Film jest zapowiadany jako romans z lekkim poczuciem humoru. Powieść "Red, White & Royal Blue" zyskała ogromną popularność na TikToku, była chwalona za reprezentację środowisk LGBTQ +. Książka szybko stała się bestsellerem, więc oczekiwania fanów co do produkcji Prime Video są wysokie.

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź, która trwa zaledwie... 24 sekundy. Fragment przedstawia Alexa i Henry'ego siedzących na dwóch końcach sofy, udzielających wywiadu. Reporterka prosi ich, by "przybliżyli się trochę" do siebie. Niechętnie, przy dźwiękach piosenki "Thats What I Want" Lil Nas X, bohaterowie spełniają prośbę dziennikarki i sztucznie się uśmiechają.