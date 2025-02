Recenzenci i widzowie narzekają, ale kasa płynie. Pierwszy hit 2025 roku

Dobry wynik finansowy nowego "Kapitana Ameryki" jest o tyle zaskakujący, że produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem widzów. Według bazy danych CinemaScore otrzymała ona od oglądających ocenę B-. Jest to najniższa nota uzyskana ze wszystkich filmów Kinowego Uniwersum Marvela.

Także krytycy nie są zadowoleni z 35. odsłony popularnej serii. W serwisie "Rotten Tomatoes" zebrano 254 recenzji produkcji. Zaledwie 51% z nich stanowią te pozytywne.

Wideo "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" [trailer 2]

100 milionów dolarów Kapitana Ameryki. Czy to dużo?

Chociaż wynik z pierwszego weekendu "Nowego wspaniałego świata" robi wrażenie, wypada on blado przy dochodach innych filmów Kinowego Uniwersum Marvela, które debiutowały w lutym w poprzednich latach. "Czarna Pantera" zarobiła w samych Stanach Zjednoczonych aż 242 miliony dolarów w 2018 roku, a "Ant-Man i Osa: Kwantomania" 120 milionów w 2023 roku. Należy zaznaczyć, że drugi z wymienionych filmów zgromadził na całym świecie łącznie nieco ponad 476 milionów dolarów i nie zwrócił związanych z nim wydatków.

Z powodu licznych dokrętek, w wyniku których gotowe sekwencje lądowały w koszu, budżet nowego "Kapitana Ameryki" mógł wynieść nawet 350 milionów dolarów. Oznacza to, że będzie on potrzebował ponad pół miliarda dolarów na swoim koncie, by zacząć zarabiać.

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat". Co wiemy o filmie?

Film skupia się na trudnej współpracy Sama Wilsona (Anthony Mackie), nowego Kapitana Ameryki, z Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), świeżo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Superbohater wpada na trop spisku, mogącego doprowadzić do międzynarodowego incydentu i zachwiania światowego porządku. W filmie wystąpili także Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Liv Tyler i Takehiro Hira.

Reżyserował Julius Onah. Scenariusz napisali Malcolm Spellman i Dalan Musson, spod których ręki wyszedł wcześniej miniserial "Falcon i Zimowy Żołnierz", oraz Rob Edwards i Peter Glanz. "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" wszedł do polskich kin 14 lutego 2025 roku.