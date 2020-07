Rebel Wilson schudła już 18 kilogramów

Rebel Wilson, australijska aktorka i scenarzystka, na początku roku poinformowała, że zamierza powalczyć o szczuplejsze ciało. Gwiazda, której znakiem rozpoznawczym była od zawsze mocno zaokrąglona sylwetka, podjęła ambitne postanowienie - schudnąć aż 75 kilogramów. Post, który opublikowała właśnie w mediach społecznościowych sugeruje, że jak na razie nie zboczyła z obranego kursu. Efekty jej wysiłków zachwyciły fanów. A jedna z ekspertek stwierdziła, że Rebel zrzuciła już około 18 kilogramów.

Czy Rebel Wilson uda się schudnąć aż 75 kilogramów? /Gregg DeGuire/FilmMagic /Getty Images

"Rok 2020 będzie rokiem zdrowia" - ogłosiła przed kilkoma miesiącami Rebel Wilson. Australijska aktorka i scenarzystka wyznała wtedy, że postanowiła diametralnie zmienić swój dotychczasowy styl życia i przy pomocy diety oraz ćwiczeń pozbyć się nadwagi. Cel, jaki wyznaczyła sobie gwiazda komedii "Pitch Perfect" i "Oszustek" może wydawać się wręcz nieosiągalny - Wilson chce bowiem w ciągu roku zredukować wagę aż o 75 kilogramów. Posty, które Australijka regularnie zamieszcza w sieci, pozwalają jednak sądzić, że w swojej pracy nad wysmuklaniem sylwetki pozostaje jak na razie konsekwentna.



Najnowsza instagramowa relacja Wilson pokazuje efekty odchudzania gwiazdy. Na malowniczych fotografiach wykonanych na szczycie klifu w Palm Beach w Australii pozuje ona ubrana w turkusowy, bardzo obcisły strój. Rezultaty regularnych ćwiczeń, które aktorka wykonuje pod okiem wykwalifikowanego trenera, widać gołym okiem.



Dostrzegli to również fani gwiazdy. "Wow! Wyglądasz niesamowicie. Świetnie ci idzie, oby tak dalej!" - skomentowała post jedna z użytkowniczek Instagrama. "Jesteś królową. Bardzo podziwiam twój upór, motywację i poświęcenie. Trzymam kciuki za dalsze postępy" - wtórowała jej inna fanka aktorki. Sama Rebel nie pochwaliła się tym, ile już zrzuciła. Ale komentująca jej post dietetyczka Kate Save oceniła na podstawie zdjęć gwiazdy, że Wilson jest szczuplejsza o około 18 kilogramów.

Aktywność fizyczna to niejedyna tajemnica sukcesu Wilson. Stosuje ona też cieszącą się uznaniem dietetyków Metodę Mayra. To dieta, którą opracował austriacki lekarz Franz Xaver Mayr. Ów model żywieniowy zakłada znaczącą redukcję nabiału i glutenu, rezygnację z przekąsek oraz wzbogacenie jadłospisu o jak największe ilości warzyw i ryb.

Jak zapewniała niedawno w rozmowie z "People" osoba z bliskiego otoczenia aktorki, jej motywacja wykracza poza zwykłą chęć poprawienia wyglądu. "Rebel zmieniła styl życia głównie po to, by lepiej się czuć. Ma teraz więcej energii i pewności siebie, co widać na seksownych zdjęciach, które publikuje na Instagramie" - zdradziła znajoma gwiazdy. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć Wilson wytrwałości.