Rami Malek łamie swoje zasady. Pierwszy raz wyjawia kulisy relacji z Corrin

Rami Malek. Ciche rozstanie z Lucy Boynton

Podczas gdy większość myślała, że Rami Malek w końcu trafił na tą jedyną, para po cichu się rozstała. Rami Malek i Lucy Boynton poznali się w 2017 roku na planie filmu "Bohemian Rhapsody", gdzie wcielili się w role Freddiego Mercury'ego i Mary Austin. Uczucie i zrozumienie, które połączyło ich postacie, szybko przeniosło się do życia prywatnego. Pierwsze plotki o tym, że mają się ku sobie pojawiły się wiosną 2018 roku, ale para zdecydowała publicznie potwierdzić swój związek dopiero w 2019 roku.

Malek, odbierając wyróżnienie za portret wokalisty zespołu Queen podczas festiwalu filmowego w Palm Springs, podziękował Boynton ze sceny, nazywając ją "swoją miłością". Z czasem przeniósł się dla niej nawet do Wielkiej Brytanii. Kiedy więc na początku 2023 roku świat obiegły wieści, że aktorzy postanowili zakończyć związek po pięciu wspólnych latach, fani byli w szoku. Na nową damę serca Maleka nie było trzeba jednak długo czekać. W lipcu 2023 roku zaczął spotykać się z Emmą Corrin.

Rami Malek przerywa milczenie ws. Emmy Corrin. Zdradza wszystko The Guardian

Rami Malek i Emma Corrin zostali po raz pierwszy zauważeni razem na koncercie Bruce'a Springsteena w londyńskim Hyde Parku w 2023 roku. Od tego czasu byli widziani razem na różnych wydarzeniach, w tym na US Open 2023 we wrześniu. W lipcu 2024 roku spędzali wspólnie czas na plaży Ipanema w Rio de Janeiro. Z kolei w styczniu 2025 roku Malek w wywiadzie dla The Guardian po raz pierwszy publicznie wypowiedział się o Corrin, nazywając ją "fascynującą" osobą swoim "partnerem".

Otworzenie się Maleka na rozmowę o życiu miłosnym jest dużym zaskoczeniem, ponieważ dotychczas za wszelką cenę unikał komentowania związków publicznie. Gdy dziennikarz przeprowadzający z gwiazdorem wywiad opisał Corrin jako inteligentną i ekscentryczną, Malek stwierdził: "Lubimy ekscentryczność". Na tym jednak się zatrzymał, podkreślając, że wciąż chce rozdzielać karierę od życia prywatnego.

Emma Corrin. Kim jest ukochana Ramiego Maleka?

Emma Corrin to brytyjska aktorka, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli księżnej Diany w czwartym sezonie serialu Netflixa "The Crown". Za swoją kreację zdobyła Złoty Glob w 2021 roku oraz nominację do nagrody Emmy. Identyfikuje się jako osoba niebinarna i używa zaimków oni/jego. Publicznie wypowiada się na temat swojej tożsamości i reprezentacji środowiska LGBTQ+ w kulturze.

Aktorów dzieli spora różnica wieku. Emma ma 29 lat, a Rami w maju skończy 44 lata.

