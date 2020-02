Rafał Zawierucha w obsadzie "Listów do M. 4"

Powiększa się grono gwiazd, które pracują na planie powstających właśnie "Listów do M. 4". Do ekipy dołączył właśnie Rafał Zawierucha. Rola, jaką zagra, owiana jest tajemnicą. Jak udało się jednak ustalić, będzie to zupełnie nowa postać, która nie jest związana z żadnym z wątków znanych z trzech poprzednich części tego świątecznego hitu.

Rafał Zawierucha nie narzeka ostatnio na brak nowych filmowych propozycji /SZYMON STARNAWSKI / POLSKA PRESS / East News

O Rafale Zawierusze stało się głośno za sprawą kreacji Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". W najbliższym czasie zobaczymy go m.in. w trzech opartych na faktach filmach - "Mistrz", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" oraz "Orzeł. Ostatni patrol".



"Mistrz" opowie historię pięściarza Tadeusza Pietrzykowskiego, w którego rolę wcieli się Piotr Głowacki. Z kolei "Najmro" to opowieść o złodzieju Zdzisławie Najmrodzkim, którego zagra Dawid Ogrodnik. "Orzeł. Ostatni patrol" opowiadać będzie o załodze okrętu podwodnego ORP "Orzeł".

Teraz Zawierucha pracuje na planie "Listów do M. 4". O tym, że gra w tym filmie, aktor poinformował na swoim koncie na Instagramie.

W czwartej części popularnej serii powrócą wątki znanych i lubianych bohaterów, w których role wcielają się m.in. Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat i Izabela Kuna. "Mamy cztery historie z bohaterami znanymi z poprzednich części, do których dochodzą trzy nowe wątki i bohaterowie, w których wcielą się nowe gwiazdy" - wyliczał producent TVN Tomasz Blachnicki w rozmowie z PAP Life.

Wśród nowych członków obsady obok Rafała Zawieruchy są też Cezary Pazura i Magdalena Boczarska. Film reżyseruje Patrick Yoka. Premiera "Listów do M. 4" planowana jest na 4 listopada 2020 roku.