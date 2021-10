Rafał Zawierucha nagrał audiobooka „Pewnego razu w Hollywood”

29 września na półki księgarni trafiła książka "Pewnego razu w Hollywood". Adaptacja ostatniego filmu Quentina Tarantino, portretująca Hollywood końca lat 60. Również i jej autorem jest słynny filmowiec. Nie jest to bynajmniej scenariusz, ale powieść. W parze z książką jest audiobook. W jego powstanie zaangażował się, co nie powinno dziwić, Rafał Zawierucha.

Rafał Zawierucha czyta Tarantino

"Książki trzeba czytać, zwłaszcza w swojej fabule, jak 'Pewnego razu...'! Już mogę się z Wami podzielić informacją, że w najbliższych dniach będziecie mogli posłuchać audiobooka 'Pewnego razu w Hollywood' autorstwa Quentina Tarantino, który miałem ogromną przyjemność dla Was przygotować. We wrześniu czytałem całą powieść, by mogła teraz trafić do Was. Dobrego słuchania i nie przewijania!" - Zawierucha napisał na swoim profilu na Instagramie.



W filmiku, który dołączył, pokazał próbkę swojego warsztatu lektorskiego, podczas nagrywania audiobooka w studiu.

Obecnie Zawieruchę możemy oglądać w komedii sensacyjnej "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". W tej fabule wciela się w milicjanta-fajtłapę, sierżanta Ujmę, ścigającego PRL-owskiego "króla złodziei", Zdzisława Najmrodzkiego. Ten przestępca istniał naprawdę. Stał na czele ferajny, która włamywała się do Peweksów oraz sprzedawała kradzione samochody. Uciekł milicji 29 razy, zarówno z aresztów, jak i konwojów. Jego barwną biografię dopełnia to, że w 1994 r. został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę.