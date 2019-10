Rachel Weisz jako Elizabeth Taylor w biograficznym filmie

Rachel Weisz wcieli się w postać ikony Hollywood, Elizabeth Taylor, w filmie "A Special Relationship" reżyserskiego duetu Bert & Bertie. "To prawdziwy portret kobiety o fiołkowych oczach" - zapowiadają twórcy.

Jak poradzi sobie z nowym aktorskim wyzwaniem Rachel Weisz? /Jeff Spicer /Getty Images

Rachel Weisz sportretuje na ekranie jedną z największych aktorek w historii kina. Film "A Special Relationship", do którego scenariusz napisał Simon Beaufoy - laureat Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu "Slumdog. MIlioner z ulicy" - to zapis podróży Taylor od aktorki do aktywistki. Scenariusz powstał na podstawie licznych, wielogodzinnych wywiadów z bliskimi jej osobami.

Twórcy filmu, za reżyserię którego odpowiada duet Bert & Bertie, podkreślają, że obraz będzie odwracał uwagę od czarującego i czasem skandalizującego życia aktorki, a w dużej mierze skoncentruje się na jej działalności na rzecz walki z AIDS i wyjątkowej przyjaźni między gwiazdą a jej asystentem, Rogerem Wallem.

"Publiczność jest wyraźnie zafascynowana prywatnym życiem ikonicznych hollywoodzkich gwiazd, a nie ma bardziej kultowej postaci niż Elizabeth Taylor. Simon Beaufoy napisał rolę, która ukazuje niezwykłe poczucie humoru Elizabeth i oddanie innym, rolę, którą pięknie ożywia niezwykły talent Rachel Weisz. Ten film to celebracja przyjaźni, tego jak pomaga ona zmienić ludzkie życie i tego jak Elizabeth pomogła zmienić świat" - zdradzają producenci filmu Iain Canning i Emile Sherman.

Elizabeth Taylor to niewątpliwie jedna z ikon Hollywood. Wyróżniona wieloma nagrodami, w tym dwoma Oscarami za rolę Glorii Wondrous w "Butterfield 8" i rolę Marthy w "Kto się boi Virginii Woolf?". American Film Institute umieścił ją na siódmym miejscu na liście największych aktorek wszech czasów.