Rachel Weisz i Colin Farell zagrają w komedii nawiązującej do mitu o Edypie

Najpierw w 2015 r. wystąpili razem w nagrodzonym w Cannes dystopijnym dreszczowcu „Lobster”. Teraz Rachel Weisz i Colina Farrella czeka kolejna wspólna przygoda zawodowa. A jest nią czarna komedia „Love Child”, która jest wariacją na temat „Król Edypa”, opowieści o mężczyźnie, który zabił własnego ojca i poślubił matkę.

Colin Farrell i Rachel Weisz ponownie wystąpią we wspólnym filmie /Karwai Tang/WireImage /Getty Images

Centralną postacią historii pt. "Love Child" jest 11-letni Junior, który roi sobie, że zostanie wielką gwiazdą Broadwayu. Co więcej, ma obsesję na punkcie swojej matki (Rachel Weisz). Aranżuje wypadek, który ma doprowadzić do śmierci jego skłonnego do przemocy ojca. Później zachęca przystojnego mężczyznę (Farrella), mieszkającego w pensjonacie jego rodziny, by zalecał się do matki i został jego nowym tatą. Ale kiedy oboje się zakochują, Junior staje się tak zazdrosny o swoją rodzicielkę, że obmyśla plan wrobienia mężczyzny w morderstwo ojca.



Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada twórca amerykańskiego kina niezależnego, Todd Solondz, nagradzany w Cannes, Sundance i Berlinie. Już w 2017 r. pojawiła się informacja, że Solondz przymierza się do nakręcenia "Love Child". W pierwszej wersji filarami obsady mieli być Penelope Cruz i Edgar Ramirez.



Najbliższy film, w którym zobaczymy Rachel Weisz, to "Czarna wdowa" z serii Marvela (premiera 9 lipca). Z kolei Colin Farrell pojawi się w "Batmanie", gdzie wcieli się w Pingwina (obraz wejdzie do kin w 2022 roku).