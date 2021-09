Quentin Tarantino: Nie jestem fetyszystą stóp

Łatka fetyszysty stóp przylgnęła do niego już dawna. Stało się to za sprawą widzów, którzy bardzo uważnie oglądają kolejne wyreżyserowane przez niego filmy i dostrzegli, że w każdym z nich pojawiają się sceny z bosymi aktorkami. Niektóre z nich – jak ta z unieruchomioną Umą Thurman w „Kill Billu” – przeszły już do historii kina. W jednym z ostatnich wywiadów Tarantino skomentował te twierdzenia fanów. Jego zdaniem to nie żaden fetysz, a po prostu dobra reżyseria.

Quentin Tarantino: NIe fetyszysta, tylko dobry reżyser /Chelsea Guglielmino /Getty Images