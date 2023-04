Udział Quentina Tarantino w tegorocznej edycji festiwalu ogłoszono w specjalnym komunikacie. Czytamy w nim, że sekcja Directors' Fortnight, poświęcona wolnym duchem filmom z całego świata, pojawiła się w Cannes w 1969 roku.



Qentin Tarantino w Cannes. "Będzie naszym gościem specjalnym"

"W tym samym roku w Kalifornii nowa generacja reżyserów zaczęła stawiać czoła starym wyjadaczom. Quentin Tarantino poświęcił temu wciągający esej dotyczący kina lat 70. Jako wyjątkowy i hojny kinofil, Tarantino poczuje się u nas jak w domu. Będzie naszym gościem specjalnym, który zapowie sekretny pokaz i podyskutuje o kontrhistorii kina" - napisano.

W trakcie tegorocznej sekcji Directors' Fortnight pokazanych zostanie 20 filmów pełnometrażowych i 10 krótkich metraży. Wśród nich będzie m.in. komedia "The Book of Solutions" ("Księga rozwiązań"). To pierwszy od siedmiu lat film Michaela Gondry'ego , reżysera "Zakochanego bez pamięci" . W roli głównej wystąpił w nim Pierre Niney , który wcielił się w filmowca z blokadą twórczą. Innym wydarzeniem wspomnianej wyżej sekcji będzie seans filmu "Dolina Abrahama" nieżyjącego już portugalskiego reżysera Manoela de Oliveiry . Zostanie on zorganizowany z okazji 30-lecia premiery. Festiwal Filmowy w Cannes odbywać się będzie w dniach od 16 do 27 maja.

Quentin Tarantino jest aktualnie w trakcie promocji swojej drugiej książki zatytułowanej "Cinema Speculation". Przygotowuje się również do rozpoczęcia zdjęć do swojego dziesiątego w karierze filmu pełnometrażowego. Mają się one rozpocząć jeszcze w tym roku. Film nosił będzie tytuł "The Movie Critic", a jego akcja będzie się rozgrywać w Los Angeles pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Wiele wskazuje na to, że może to być ostatni film w karierze reżyserskiej Tarantino.