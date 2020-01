​Queen Latifah wcieli się w rolę, którą wcześniej zagrał Denzel Washington

Na początku był serial, potem hitowa seria filmów z Denzelem Washingtonem, a teraz "The Equalizer" (wyświetlany w polskich kinach jako "Bez litości") trafi ponownie do telewizji. Główną rolę w serialu, którego pilot właśnie został zamówiony przez stację CBS, zagra Queen Latifah.

Queen Latifah /Frederick M. Brown/Getty Images / AFP

Przez cztery sezony nadawanego w latach 1985-1989 serialu "The Equalizer" w rolę Roberta McCalla wcielał się Edward Woodward. Jego bohater, były agent z tajemniczą przeszłością, po przejściu na emeryturę został prywatnym detektywem i pomagał klientom rozwiązywać ich problemy i wymierzać sprawiedliwość.



W 2014 roku po historię McCalla sięgnął Antoine Fuqua, który w głównej roli tajemniczego mściciela obsadził Denzela Washingtona. Film okazał się dużym sukcesem kasowym, a w 2018 roku nakręcony został jego sequel.



Teraz historia opowiedziana w "The Equalizer" ponownie trafi do stacji CBS, która ją stworzyła. Showrunnerami serialu i autorami scenariusza do nowej wersji serialu będą Andrew Marlowe i Terri Miller. Oboje pracowali wcześniej między innymi nad sukcesem serialu detektywistycznego "Castle". Współtwórca oryginalnego serialu, Richard Lindheim, obejmie rolę jednego z producentów wykonawczych.

Nowa wersja będzie, podobnie jak pierwowzór, opowiadać o historii tajemniczego mściciela, który wykorzystuje swoje umiejętności do pomocy tym, którym nikt nie chce wspierać. Istotną zmianą jest jednak to, że mściciel będzie właściwie mścicielką, bo w roli głównej zobaczymy Queen Latifah. Wielokrotnie nagradzaną aktorkę, na której koncie znajduje się między innymi nominacja do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w musicalu "Chicago".

Queen Latifah: Być jak Oprah Winfrey 1 / 10 Nie będzie przesadą, jeśli Queen Latifah porównamy do ikony amerykańskiej telewizji - Oprah Winfrey. Aktorka i piosenkarka jest również niezwykle wpływową producentką i bizneswoman. Z okazji 45. urodzin artystki przypominamy jej najważniejsze ekranowe wcielenia - fot. Frazer Harrison Źródło: Getty Images udostępnij