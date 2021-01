Queen Latifah gwiazdą serialu „The Equalizer”

Na początku był emitowany od 1985 roku serial „The Equalizer”, na podstawie którego powstały dwa filmy z serii „Bez litości” z Denzelem Washingtonem w roli głównej. Teraz po tę opowieść ponownie sięga telewizja. Właśnie zadebiutował zwiastun serialu „The Equalizer”, w którym rolę główną gra Queen Latifah. Premiera tej produkcji odbędzie się 7 lutego na antenie stacji CBS. Zaraz po zakończeniu meczu o puchar Super Bowl.

Queen Latifah w serialu "The Equalizer" /CBS /materiały prasowe

Bohaterem oryginalnego serialu oraz późniejszych filmów jest emerytowany agent, który korzysta ze swoich umiejętności, by pomagać zwykłym ludziom w ich problemach. Rozwiązaniem przeważnie jest spuszczenie komuś łupnia. W wykonaniu Denzela Washingtona było to tak efektowne spuszczanie łupnia, że przyniosło obu filmom z serii "Bez litości" dużą popularność. Spora była też popularność serialu, który doczekał się czterech sezonów.



W nowej wersji serialu "The Equalizer" pozostanie oryginalny koncept fabuły, ale zmieni się płeć mściciela. W główną rolę wcieli się Queen Latifah. Zagra ona Robyn McCall, zagadkową kobietę z tajemniczą przeszłością, która używa swoich wszechstronnych umiejętności do pomocy tym, którzy nie mają się o nią do kogo zwrócić - czytamy w oficjalnym opisie fabuły. Serial zadebiutuje w dniu i o godzinie, które nie mogą się równać niczemu innemu - od razu po zakończeniu Super Bowl.



Opublikowany właśnie zwiastun serialu "The Equalizer" zapowiada też inną dużą zmianę w stosunku do poprzedników. Jego bohaterka jest matką, której córka nie rozumie, dlaczego prowadząca działalność charytatywną mama, tak bardzo poświęca się podróżowaniu po całym świecie i jest oddana swojej pracy. W pozostałych rolach w serialu "The Equalizer" wystąpili Chris Noth, Tory Kittles, Lorraine Toussaint, Liza Lapira oraz Adam Goldberg. Jednym z autorów serialu jest twórca oryginalnego "The Equalizera", Richard Lindheim.

Reklama

"The Equalizer" jest jednym z dwóch nowych seriali stacji CBS, którego korzenie sięgają filmowej serii. Drugą taką produkcją jest serial "Clarice", który będzie kontynuacją "Milczenia owiec" Jonathana Demme. W roli Clarice Starling zobaczymy w nim Rebeccę Breeds, a premiera serialu zaplanowana została na 11 lutego.