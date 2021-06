"Q-Force": Pierwsza szpiegowska drużyna LGBTQ+

Intrygująco zapowiada się nowy animowany serial Netfliksa zatytułowany „Q-Force”. Jego bohaterami został zespół szpiegów, których łączy jedno. Wszyscy bez wyjątku należą do środowiska LGBTQ+. Stworzony przez autora serialu komediowego „Brooklyn 9-9” Gabe’a Liedmana „Q-Force” zadebiutuje na Netfliksie 2 września tego roku. Właśnie pojawił się jego pierwszy zwiastun.

"Q-Force" zadebiutuje w ofercie Netfliksa 2 września

Steve Maryweather, znany pod pseudonimem Agent Mary, był kiedyś złotym chłopcem amerykańskiej agencji wywiadowczej AIA. Jego kariera skończyła się, gdy ujawnił, że jest homoseksualistą. Nie mogąc go zwolnić, agencja AIA wysłała go do Zachodniego Hollywood, by tam zniknął w zapomnieniu. Zamiast tego, Steve zebrał grupę podobnych sobie wyrzutków, geniuszy LGBTQ+. Połączył swoje siły ze specjalistką od mechaniki Deb, mistrzem przebieranek Twinkiem oraz hakerką Stat. Razem stworzyli Q-Force - czytamy w opisie fabuły animowanego serialu "Q-Force".



Po dziesięciu latach oczekiwania na swoją pierwszą oficjalną misję zleconą przez AIA, Mary postanawia samemu się wykazać i udowodnić swoją wartość agencji, która kiedyś odwróciła się do niego plecami. Razem z kolegami z Q-Force znajduje własną sprawę i zamierza rozwiązać ją na swój sposób. Agencja AIA niechętnie, ale zgadza się na jej autoryzowanie. Przywraca członkom Q-Force status aktywnych agentów. Zgoda ta ma jednak jeden warunek. Nowym członkiem drużyny ma zostać heteroseksualny agent Buck - czytamy w dalszej części opisu fabuły serialu.

Wideo Q-FORCE | Official Teaser | Netflix

Głosu agentowi Buckowi użyczył znany z serialu "Stranger Things" David Harbour. W głosowej obsadzie 10-odcinkowego "Q-Force" są jeszcze Sean Hayes (Agent Mary), Wanda Sykes (Deb), Matt Rogers (Twink) oraz Patti Harrison (Stat). W roli dyrektora agencji usłyszymy Gary’ego Cole’a, a Laurie Metcalf użyczy głosu postaci znanej jako V.