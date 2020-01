"Psy 3": Cezary Pazura o przełomie w karierze

Po ponad 25 latach od premiery "Psów" Cerazy Pazura znów otrzymał od Władysława Pasikowskiego szansę wcielenia się w postać Nowego. W filmie "Psy 3. W imię zasad aktor zagrał rolę dramatyczną, z czego się cieszy, bo kojarzony jest z komediami. Czy ten film nada jego karierze nowy kierunek?

Cezary Pazura, Władysław Pasikowski, Marcin Dorocińsk i Bogusław Linda na premierze filmu "Psy 3. W imię zasad" /Baranowski / AKPA

Premiera filmu "Psy 3. W imię zasad"odbyła się we wtorek, 14 stycznia, w Warszawie.



Reklama

W trzeciej części "Psów" Franz Maurer (w tej roli niezmiennie Bogusław Linda) po odsiedzeniu 25 lat wychodzi z więzienia. Musi odnaleźć się w nowej Polsce, odszukać ludzi, których znał.

Na swojej drodze bohater spotyka dawnego kolegę Waldka "Nowego" Morawca. Ten jest rencistą i inwalidą, poświęca się rodzinie i roli prezesa ogródków działkowych. Maurer wytrąca go ze stagnacji i przywraca w nim wolę walki.

"W tej roli miałem zadania, których nie otrzymywałem przez 25 lat. Wydaje mi się, że ten film może być dla mnie rodzajem przełomu" - mówi PAP Life Pazura.

Aktor po wielu kreacjach komediowych znów może zaprezentować się w roli dramatycznej. Oddanie stanu emocjonalnego ojca, który poszukuje swojego zaginionego syna, dało Pazurze bardzo duże pole do popisu.

Jak zwykle, wyzwaniem dla aktora była współpraca z Władysławem Pasikowskim.

"To jest reżyser małomówny. Trudno wymagać od niego, żeby pięknymi, kwiecistymi zdaniami opowiedział o roli, którą masz zagrać. Jemu wydaje się, że każdy powinien być tak inteligentny jak on. Po prostu przychodzisz na plan i musisz zrobić to, co on ma na myśli. No i weź się domyśl, co ma na myśli! Wtedy prosisz kolegów o pomoc i oni czasami wiedzą" - opowiada Pazura.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Psy 3. W imię zasad" [trailer 2] materiały dystrybutora

Aktor podczas zdjęć do "Psów 3" nosił czarną nakładkę na kciuku. Miała ona udawać protezę. Jego bohater, Morawiec, stracił bowiem palec w poprzedniej części filmu. Z powodu tej protezy aktor miał utrudnione zadanie w scenach strzelaniny, gdy musiał używać karabinu.

Film "Psy 3. W imię zasad" zadebiutuje w kinach 17 stycznia.

Wideo "Psy 3": Kulisy