"Przywrócone arcydzieła": Małgorzata Foremniak i Andrzej Jakimowski w Krakowie

"Przywrócone arcydzieła": Foremniak i Jakimowski w Krakowie

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" w sobotę, 11 maja, widzowie obejrzą film z 2003 roku "Zmruż oczy" . W krakowskim spotkaniu wezmą udział Małgorzata Foremniak , która w filmie zagrała jedną z głównych ról oraz - jak się dowiedzieliśmy - na scenie po filmie pojawi się również reżyser filmu Andrzej Jakimowski .

Reklama

"W 2003 roku ten film był sensacją - chociaż w najnowszym polskim kinie trudno byłoby znaleźć tytuł (pozornie) równie mało spektakularny. Niby nic. Małe miasteczko, Suwalszczyzna, czas płynie, rezolutna dziewczynka przyjeżdża na koniec tego małego świata, żeby zostać na dłużej. Jak nauczyciel, Jasiek (Zbigniew Zamachowski). W pełnometrażowym debiucie Andrzeja Jakimowskiego wszystkiego jest dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby uratować duszę przed światem. Sens rozmowy, sens spotkania, sens uczciwości. Późniejsza kariera unikatowego twórcy, jakim w przyszłości miał okazać się Andrzej Jakimowski, pokazała, że była to droga właściwa, jedyna, wartościowa" - mówi Łukasz Maciejewski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera 2024: Małgorzata Foremniak o tym, co przyciągnęło ją do scenariusza serialu "Krew" INTERIA.PL

"Jestem szczęśliwy, że gościem seansu będzie Małgorzata Foremniak, jedna z najlepszych i najbardziej lubianych polskich aktorek, która w roli mamy 'Małej' stworzyła wspaniałą kreację. Jej późniejsze ważne role filmowe, między innymi w 'Czerwonym pająku' czy w niedawnej 'Sonacie', są dowodem na to, że talent jest pochodną pracowitości, zaangażowania, ale przede wszystkim ciekawych propozycji. Małgorzata Foremniak potrafi je w pełni wykorzystać" - zapowiada krytyk filmowy.

"Zmruż oczy": O czym opowiada film?

Po ucieczce z domu, dziesięcioletnia dziewczynka szuka schronienia u swego byłego nauczyciela, obecnie stróża na opustoszałej farmie rolnej. On potrafi otworzyć ją na wartości, obce trywialnemu materializmowi rodziców, ona z satysfakcją piętnuje jego dziwactwa. Zniecierpliwieni rodzice próbują namówić zbuntowane dziecko do powrotu. Nowy opiekun nie zatrzymuje dziewczynki, pozwala dokonać jej wyboru. Ich wyjątkowa relacja będzie ważnym doświadczeniem również dla jej rodziców i nielicznych przyjaciół mędrca-dziwaka. Będą wśród nich sąsiedzi, a także starzy znajomi naszego bohatera, który zanim zdecydował się zostać outsiderem, wcześniej wiódł życie w wielkim, hałaśliwym mieście.

Choć film traktuje o poważnych sprawach, nie ma w nim dramatycznych scen, opowiedziany jest z dużą dozą humoru.

Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Andrzej Jakimowski. W filmie zagrali: Zbigniew Zamachowski, Andrzej Chyra, Małgorzata Foremniak, Andrzej Mastalerz, Olga Prószyńska, Rafał Guźniczak.

Film otrzymał wiele nagród, m.in. Polską Nagrodę Filmową Orzeł w kategoriach: najlepszy film, scenariusz, reżyseria, nagroda publiczności, nagrodę za debiut lub drugi film na festiwalu w Gdyni, Złotą Kaczkę miesięcznika Film. Tytuł doceniono też za granicą, m.in. na festiwalach w San Francisco, Mannheim-Heidelberg, Zittau i Soczi.

Interia na planie filmu "Zmruż oczy"

W 2002 roku Interia była na planie filmu "Zmruż oczy" [wówczas produkcja nosiła roboczy tytuł "Nauka latania" - red.] Andrzeja Jakimowskiego w wiosce Pełele na Suwalszczyźnie.