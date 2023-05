"Przywrócone arcydzieła" i "Szpital przemienienia": Magdalena Zawadzka i Jan Holoubek w Krakowie

"Szpital przemienienia": Przejmująca rola Gustawa Holoubka

Kolejne spotkanie w ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" odbędzie się 15 maja w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Widzowie obejrzą głośny film Edwarda Żebrowskiego z 1978 roku, "Szpital przemienienia", którego scenariusz powstał na podstawie prozy Stanisława Lema.

Krytycy i historycy kina nazywają ten film "traktatem moralnym". Akcja opowieści rozgrywa się na początku hitlerowskiej okupacji w likwidowanym przez Niemców szpitalu psychiatrycznym. Przejmujące kreacje w filmie stworzyli m.in. Jerzy Bińczycki, Henryk Bista, Zygmunt Hübner, Piotr Dejmek, Ryszard Kotys, Wojciech Pszoniak, Władysław Kowalski, Zbigniew Zapasiewicz i Gustaw Holoubek.

Z okazji stulecia urodzin Gustawa Holoubka po seansie filmu z najbliższymi aktora - żoną, znakomitą aktorką Magdaleną Zawadzką i synem, reżyserem i operatorem Janem Holoubkiem - rozmawiał będzie Łukasz Maciejewski.

"21 kwietnia przypada okrągła, setna rocznica urodzin Gustawa Holoubka. Holoubek to również Kraków, a jeżeli to, co naprawdę ważne, to dzieciństwo i młodość, Kraków był dla Gustawa Holoubka najważniejszy. (...) Holoubek i Kraków - od planowanej kariery piłkarza, jako dzieciak był juniorem w Cracovii, poprzez gimnazjum przy Placu na Groblach, maturę zdaną w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, dalej - to już czas wojny - 20 Pułk Piechoty w Krakowie, słynne liceum Nowodworskiego w Krakowie, a od 1945 roku Studio Aktorskie przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego, pierwsze role, epizody, studia w krakowskim Państwowym Studiu Dramatycznym (przekształconym później w Państwową Wyższą Szkołę Teatralną), wreszcie sceniczny debiut - 1 marca 1947 rolą Charysa w 'Odysie u Feaków' Stefana Flukowskiego w Starym Teatrze w Krakowie" - pisze Łukasz Maciejewski.

"Całymi latami wracał do Krakowa - jako aktor, reżyser, autorytet, polityk, postać. I Kraków, mam wrażenie, powinien o tym pamiętać. A ponieważ o Gustawie Holoubku nikt nie opowiada mądrzej i piękniej od Magdaleny Zawadzkiej, a sukcesy syna Jana z pewnością napawałyby dzisiaj ojca dumą, jestem szczęśliwy, że w takim właśnie składzie spotkamy się 15 maja" - dodaje krytyk.