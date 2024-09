Piękne stroje, czerwone dywany, blask fleszy... Czasem z zazdrością patrzymy na życie aktorów. To uczucie rośnie, gdy dowiadujemy się, ile zarabiają nasi filmowi ulubieńcy. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym gwiazdom Hollywood, które za jedną rolę zarobiły tyle, że wielu w ich sytuacji przeszłoby na spokojną emeryturę.

Harrison Ford

Trudno jest wyobrazić sobie współczesne kino bez Harrisona Forda, ale były czasy, gdy aktor musiał na jakiś czas porzucić aktorstwo, by móc utrzymać rodzinę. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło i obecnie Ford jest jednym z najlepiej zarabiających gwiazdorów Hollywood. Największe wpływy na konto aktor odnotował po premierze filmu " Indiana Jones: Królestwo Kryształowej Czaszki" - aż 65 milionów dolarów!

Reklama

Rola poszukiwacza artefaktów była najbardziej dochodowa w karierze Harrisona Forda. Nawet powrót do postaci Hana Solo w serii "Gwiezdne wojny" nie dała aktorowi tak imponujących zarobków — występ w "Gwiezdnych wojnach: Przebudzeni mocy" to "zaledwie" 25 milionów dolarów gaży.

Tom Hanks

Rozbitek, mężczyzna stawiający opór życiowym przeciwnościom, romantyk, więzienny strażnik. Kreacje Toma Hanksa można mnożyć i zdecydowanie większość z nich jest ikoniczna. Szczególne miejsce w życiorysie aktora zajmuje "Forrest Gump", który przyniósł mu nie tylko popularność, ale też ogromne zarobki. Za ten występ na konto aktora wpłynęło 65 milionów dolarów, co w 1994 roku było wręcz astronomiczną kwotą.

Dwayne Johnson

Kariera Johnsona nie zawsze prowadziła prosto do aktorstwa. Gwiazdor może pochwalić się także rolą futbolisty czy wrestlera. Z czasem zaczął próbować swoich sił w kinie i pojawiał się w filmach sensacyjnych i przygodowych, stając się coraz bardziej rozpoznawalny.

Obecnie The Rock jest często wymieniany wśród najlepiej zarabiających aktorów Hollywood. Średnio zarabia około 20 milionów dolarów za film, a za rolę w komiksowej produkcji "Black Adam" z góry otrzymał 22,5 mln dolarów.

Robert Downey Jr

Tony Stark, a od niedawna także Dr Doom, jest niekwestionowaną gwiazdą Uniwersum Marvela. Robert Downey Jr jest związany z serią filmów o superbohaterach właściwie od samego początku, a rola Iron Mana zdefiniowała go na lata oraz dała wyjątkową możliwość negocjowania swoich stawek. Robert Downey Jr otrzymywał za swoje występy nie tylko podstawową gażę, ale też procent z zysków każdej produkcji. Jest zdecydowanie najlepiej opłacanym członkiem Marvel Cinematic Universe i zarobił od 500 do 600 milionów dolarów w ciągu czterech filmów "Avengers", trzech występów w "Iron Manie" i epizodów w "The Incredible Hulk", "Kapitanie Ameryka: Wojna bohaterów" i "Spider-Manie: Daleko od domu".

Robert Downey Jr wynegocjował sobie nowe warunki za rolę Dr. Dooma i oprócz obłędnej wypłaty w wysokości 100 milionów dolarów, w kontrakcie ma także szereg udogodnień. Jego umowa obejmuje podróże prywatnym odrzutowcem, dedykowaną ochronę i całe "obozowisko przyczep". Dodatkowo może otrzymać bonus finansowy z box office.

Will Smith

"Faceci w czerni" również mogą pochwalić się wielocyfrowymi czekami. Will Smith za powrót do roli agenta J zgarnął astronomiczną kwotę 100 milionów dolarów. Oczywiście w karierze aktora nie zabrakło filmowych wpadek i finansowych klap, ale pojawiające się hity, jak "Bad Boys" zdecydowanie rekompensują wszelkie potknięcia.

Tom Cruise

Tom Cruise należy to grona aktorów o ugruntowanej pozycji w branży, a jego występy są najczęściej gwarancją emocjonującegp widowiska. Taki talent ma jednak swoją cenę — za występ w "Mission Impossible" zarobił 70 milionów dolarów i mówi się, że za drugą część mógł zgarnąć nawet dziewięciocyfrową kwotę. W ostatnich latach zdecydowanym hitem był "Top Gun: Maverick", który przyniósł aktorowi szacowaną kwotę ponad 100 milionów dolarów.

Bruce Willis

Niezapomniana kreacja dziecięcego psychologa w filmie "Szósty zmysł" jest nie tylko fenomenem w świecie kina, ale i finansów. Bruce Willis wynegocjował nie tylko 14 milionów podstawowego dochodu, ale też 17 procent z przychodów z kin oraz 3 procent ze sprzedaży video. W 1999 roku zarobki wyniosły 100 milionów, a biorąc pod uwagę inflację, obecnie ta kwota wyniosłaby zawrotne 190 milionów dolarów.

Brad Pitt

Brad Pitt może poszczycić się wieloma świetnymi kreacjami, a w ostatnich latach rola w filmie "Bullet Train" przyniósł mu milionowe dochody. Za występ w tym filmie zgarnął aż 20 milionów dolarów, a za udział w filmie "F1", który dopiero czeka na swoją premierę, zarobił już 30 milionów.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence może pochwalić się wieloma ikonicznymi rolami - Katniss Everdeen w "Igrzyskach śmierci", Mystique w "X-Menach", czy Tiffany w "Poradniku pozytywnego myślenia". Jednak największą jednorazową wypłatę przyniosła jej rola w hicie Netfliksa, w którym zagrała u boku Leonardo DiCaprio. Dzięki występowi w "Nie patrz w górę" aktorka zagarnęła 25 milionów dolarów.

Keanu Reeves

Nikogo nie trzeba przekonywać, że "Matrix" jest filmem kultowym, a kolejne produkcje cieszyły się ogromną popularnością. Z wyników oglądalności zapewne zadowolony był Keanu Reeves, który oprócz 15 milionów podstawowego wynagrodzenia za filmy "Matrix Reaktywacja" i "Matrix Rewolucje" otrzymał także dodatek w wysokości 120 milionów dolarów.

Podsumowując, za całą serię "Matrix", Keanu Reeves otrzymał gażę w wysokości 200 milionów.

Margot Robbie

Margot Robbie żadnej pracy się nie boi - zanim została aktorką, próbowała różnych prac dorywczych: pracowała w aptece, biurze, magazynie czy przy cateringu. Swoją karierę rozpoczęła od epizodycznych występów w serialach, jednak nie przyniosło to ogólnoświatowej sławy. Przełomem okazała się rolą w filmie "Czas na miłość" i tak rozpoczęła się dobra passa.

Rekordowym wpływem na konto aktorki w 2022 roku było 12,5 miliona dolarów za występ w "Barbie". Takie samo wynagrodzenie za udział w tym filmie otrzymał Ryan Gosling. Jednak to nie wszystko! Aktorka miała także duży udział w zyskach produkcji, więc szacowane zarobki z tego występu wynoszą prawie 60 milionów dolarów.