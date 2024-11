"Przepiękne!" to mądry, zabawny i poruszający film o ludzkich słabościach, poszukiwaniu własnej drogi i sile, która rodzi się z wewnętrznego buntu i prowadzi do akceptacji samego siebie.

W rolach głównych zobaczymy plejadę znanych i lubianych aktorów m.in. Martę Nieradkiewicz ("Lęk", "Wielka woda"), Mikołaja Roznerskiego ("8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"), Martę Ścisłowicz ("Bogowie", "Listy do M."), Konrada Eleryka ("Rojst. Millenium", "Furioza"), Hannę Śleszyńską ("7 uczuć", "Listy do M. 3") i Olafa Lubaszenkę ("Sztos 2", "Kobiety mafii"). Ponadto na wielkim ekranie pojawią się: Kamila Urzędowska (znana m.in. z "Chłopów"), Katarzyna Herman ("1670", "Doppelgänger. Sobowtór") oraz debiutujące młode aktorki: Wiktoria Bylinka i Róża Szmidt.

"Przepiękne!" reżyseruje Katia Priwieziencew ("Samiec Alfa", "Hel"). Za scenariusz odpowiada Katarzyna Sarnowska ("(Nie)znajomi", "Narzeczony na niby"). Zdjęcia realizuje Witold Płóciennik (m.in. "Kruk", "Carte Blanche"), a autorem scenografii jest Joanna Kaczyńska (m.in. "Wszystkie nasze strachy", "Listy do M."). Za kostiumy odpowiada Marta Ostrowicz (m.in. "Najmro", "Wyrwa"), za charakteryzację Aleksandra Dutkiewicz (m.in. "Io", "Tyle co nic"), a za montaż - Kamil Grzybowski ("Klara", "#BringBackAlice"). Autorem muzyki jest Jerzy Rogiewicz ("1670", "Teściowie").



"Przepiękne!": O czym opowie film?

"Przepiękne!" to film, który poruszy serca wszystkich kobiet. Opowiada historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą. Magda (Nieradkiewicz), próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia (Ścisłowicz), skryta za murem nieufności, za wszelką cenę unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia (Śleszyńska), po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata (Herman), odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką (Bilinka). Julia (Urzędowska) jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia (Szmidt)? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie. "Przepiękne!" to film, który bawi, wzrusza i chwyta za serce. Obejrzysz go z zapartym tchem i paczką chusteczek pod ręką.

Film produkuje Serce, a producentami są Katarzyna Sarnowska i Kuba Kosma, nagrodzeni Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film "Wszystkie nasze strachy".

Dystrybutorem jest Warner Bros. Entertainment Polska. Firma od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio o lokalną produkcję ("Inni ludzie", "Tata"). Właśnie wprowadziła do kin najnowszą odsłonę "Listów do M.", a w przyszłym roku nowy projekt Wojciecha Smarzowskiego.

Koproducentem jest m.in. TVN Warner Bros. Discovery oraz Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. "Przepiękne!" trafią do szerokiej dystrybucji 7 lutego 2025 roku.