Przejmujący thriller Lionsgate. Kto zagra u boku gwiazdy "Euforii"?

"Pomoc domowa": intrygująca powieść Freidy McFadden

W 2023 roku zadebiutowała powieść "Pomoc domowa", napisana przez amerykańską autorkę ukrywającą się pod pseudonimem Freidy McFadden.

Fabuła thrilleru skupia się na Millie, która jest pomocą domową u rodziny Winchesterów. Kobieta zajmuje się domem, sprząta, pomaga w opiece nad córką. Ma nawet swój mały pokój na poddaszu.

Pracodawczyni Millie, to niestabilna kobieta, która specjalnie robi bałagan, by sprzątaczka musiała się z nim uporać. Jest mitomanką i źle traktuje męża, który powoli zaczyna tracić cierpliwość.

Pewnego dnia Millie robi coś, co pozwala jej zasmakować luksusowego życia Niny Winchester, jednak ta szybko się o tym dowiaduje i zamyka służącą w jej małym pokoju. Nie wie niestety do czego zdolna jest pozornie niewinna Millie.

"Pomoc domowa": nowy film Lionsgate z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried

Świat obiegła informacja, że książka McFadden, która stała się hitem, zostanie zekranizowana przez Lionsgate. Jest to prawdopodobnie krok ku polepszeniu sytuacji studia, które przez ostatni czas miało spore problemy.

W roli reżysera zatrudniono, znanego z pracy nad "Zwyczajną przysługą" czy "Loterią", Paul Feiga. Za scenariusz odpowiedzialna jest Rebecca Sonnenshine, która miła swój udział w niezwykle popularnych "The Boys" i "Pamiętniki wampirów". W pionie produkcyjnym znaleźli się Alex Young oraz Todd Lieberman z Hidden Pictures.

Obsada najnowszej produkcji jest rewelacyjna. Jak dotąd wiadomo, że w rolę Millie wcieli się gwiazda młodego pokolenia Sydney Sweeney, którą widzieliśmy w głośnym młodzieżowym serialu "Euforia". Dołączy do niej, znana z roli Sophie w serii musicali "Mamma Mia", Amanda Seyfried. 38-latka zobrazuje postać Niny.

