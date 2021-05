28 maja na ekrany polskich kin wchodzi komedia romantyczna "Druga połowa", w której główne role zagrali Cezary Pazura, Maciej Musiał i Marianna Zydek. Dzień wcześniej podczas specjalnego pokazu przedpremierowego film ten obejrzą zawodnicy naszej reprezentacji przebywający na zgrupowaniu w Opalenicy. Dlaczego oni? Akcja komedii rozgrywa się w środowisku piłkarzy polskiej kadry narodowej, a jedną z ról zagrał Grzegorz Krychowiak.

Przed Euro polscy piłkarze obejrzą film z.... Grzegorzem Krychowiakiem

Jak zapowiadają twórcy tego filmu, "Druga połowa" to niepowtarzalne połączenie miłości i piłki nożnej. I zapewniają, że ta komedia romantyczna z reprezentacją Polski w tle to idealna propozycja dla kobiet i mężczyzn! Wystąpiła w niej nie tylko plejada gwiazd kina, ale także piłkarze, komentatorzy i znani dziennikarze sportowi. Na ekranie pojawią się Cezary Pazura, Maciej Musiał, Marianna Zydek, Andrzej Grabowski, Sławomir Orzechowski, Joanna Kuberska, Ilona Ostrowska, Leszek Lichota, ale także były piłkarz, a obecnie ekspert piłkarski Sebastian Mila, Dariusz Szpakowski i Grzegorz Krychowiak.



Dla zawodnika Lokomotiwu Moskwa to ekranowy debiut. "Propozycja roli była niespodzianką i potraktowałem ją jako wyzwanie. Od razu spodobał mi się pomysł połączenia komedii z piłką nożną. Na planie byłem zaskoczony, że do jednej sceny potrzeba tak dużej ekipy. Ale to była świetna zabawa. W mojej scenie zagrałem z Maćkiem Musiałem, który okazał się wielkim kibicem. I wyszło fajnie: lekko, zabawnie, z dystansem - ocenił Grzegorz Krychowiak. Fani jego talentu, do których zalicza się m.in. grający główną rolę Cezary Pazura, nie nacieszą się zbytnio wątkiem postaci Krychowiaka. Piłkarz pojawia się w filmie przez dwie minuty.

Grzegorz Krychowiak debiutuje jako aktor 1 / 4 Główne role w filmie Łukasza Wiśniewskiego ("Singielka, "Za marzenia") grają Maciej Musiał ("Dzień dobry, kocham Cię!"), Cezary Pazura ("Listy do M. 4"), Marianna Zydek ("Kamerdyner") oraz Jacek Knap ("Miłość jest wszystkim"). W obrazie zobaczymy także Andrzeja Grabowskiego ("Mayday"), Piotra Roguckiego ("Jak zostałem gangsterem") oraz Leszka Lichotę ("Wataha"). Autorami scenariusza są Sebastian Staszewski oraz Jarosław Stróżyk. Jak podkreślił w rozmowie z Interią Staszewski, "Druga połowa" to "komedia romantyczna z reprezentacją Polski w tle". Źródło: materiały prasowe Autor: House Media Company udostępnij

Mała rola Krychy zapadła jednak w pamięć tym, którzy już obejrzeli "Drugą połowę". "Absolutnie genialnie wypadłeś" - napisał Sebastian Mila pod umieszczonym przez Krychowiaka na Instagramie zwiastunem filmu. A Cezary Pazura dodał" "Widziałem! Krychowiak = świetny aktor!!! Idę do kina".



Sam piłkarz Lokomotiwu jest wyraźnie zadowolony z tego, że zagrał w filmie, bo chwali się tym przed kolegami. "Ostatnio Grzesiek opowiadał mi o tym występie. Efektów jeszcze nie widziałem, więc nie wiem, czy mam się bać czy nie... Ale rzucę ten temat i sam będę chciał zobaczyć jak Grzesiek wygląda w tym filmie - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski kapitan Robert Lewandowski. On i inni reprezentanci Polski obejrzy "Drugą Połowę" na specjalnym przedpremierowym pokazie zorganizowanym dla kadry 27 maja na zgrupowaniu w Opalenicy.



Wspomniany Cezary Pazura wcielił się w "Drugiej połowie" w postać trenera polskiej kadry. - Przygotowując się do roli selekcjonera rozmawiałem z Adamem Nawałką, Antonim Piechniczkiem czy Jerzym Engelem. I wydaje mi się, że z każdego z nich wyciągnąłem coś do mojej kreacji. W 'Drugiej połowie' chciałem być selekcjonerem wysportowanym, charyzmatycznym, nauczycielem dla młodych. To było wielkie wyzwanie" - wyznał aktor.

W filmie obok Pazury i grających główne role Marianny Zydek i Macieja Musiała zobaczymy również Małgorzatę Rozenek-Majdan, reprezentantów Polski w AMPFutbolu, znanych dziennikarzy sportowych Romana Kołtonia, Michała Pola i Roberta Podolińskiego oraz wiele osób ze świata piłki.



Film powstał na podstawie scenariusza, który napisali Sebastian Staszewski i Jarosław Stróżyk. Producentem jest House Media Company, a koproducentem - CANAL+.



Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowopoznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi fatum. Sprawy komplikują się szybko - kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu - Jarosława Kota - który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Czy obaj mają jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić ich na... spalonej pozycji?