"Proxima" na VOD. Niezwykła rola Eva Green

"Ten film był dla mnie jednym z najbardziej intensywnych doświadczeń osobistych i zawodowych" - powiedziała o tej produkcji Eva Green. Obraz "Proxima" od 30 kwietnia będzie dostępny na platformach VOD.

Eva Green w scenie z filmu "Proxima" /materiały prasowe

W filmie "Proxima" Eva Green wciela się w postać astronautki, która przechodzi trudny trening przed misją w kosmos i równocześnie stara się spełniać w roli mamy. Rola aktorki jest oceniana przez krytyków jako jedna z najlepszych w jej karierze.

"Żaden film dotąd nie pokazywał tak realistycznie przygotowań astronautów do lotu. Podobnie jak wielu innych aktorów, lubię się całkowicie zanurzyć w świecie mojej postaci zanim jeszcze pojawię się na planie. W tym przypadku szczególnie, ponieważ jej świat był dla mnie całkiem nieznany" - tak wspominała aktorka swą obecność na planie filmu Alice Winocour.

"Alice dobrze mnie poprowadziła podczas przygotowań, dając mi książki i poznając z takimi astronautkami, jak Samantha Cristoforetti i Claudie Haignere. To wyjątkowe kobiety, pionierki w tym bardzo męskim świecie. Chętnie podzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami. Rozmawiałyśmy też o ich wątpliwościach i osobistych zmaganiach. Jako kobieta, reżyserowana również przez kobietę, czułam, że te spotkania mają wyjątkową moc" - dodała Green.

"Astronauci to wyjątkowi ludzie, superbohaterowie. Bez bólu nie ma osiągnięć. Fascynujące było dla mnie, jak się poświęcają, jak nieustannie przekraczają kolejne granice możliwości. Ten film był dla mnie jednym z najbardziej intensywnych doświadczeń osobistych i zawodowych" - podsumowała aktorka.

Reżyserka filmu Alice Winocour przyznała, że kiedy zaczynała pracę nad filmem jej otoczenie twierdziło, że nie ma kobiet astronautek. To męskie środowisko. Dlatego stanęła przed wyzwaniem, by pokazać, że można być jednocześnie dobrą astronautką i dobrą mamą.



"Proxima to w rzeczywistości galaktyka leżąca najbliżej naszej. W scenariuszu i na ekranie chciałam skontrastować coś nieskończenie małego z czymś nieskończenie wielkim, żeby wprowadzić kosmos do codziennego życia. Sarah jest superbohaterką i matką w jednym ciele. Kino rzadko pokazuje te dwa stany w jednej osobie, jakby bycie bohaterką i matką nie mogło się łączyć. Kobiece superbohaterki są zawsze oderwane od aspektu macierzyńskiego czy kobiecej codzienności. Pokazuję, że kobieta może być jednocześnie matką i doskonałą profesjonalistką" - przyznała Winocour.

"Proxima" miała światową premierę na MFF w Toronto, gdzie film otrzymał wyróżnienie Jury w sekcji Platform. Alice Winocour odebrała Nagrodę Specjalną Jury na 67. MFF w San Sebastian. Eva Green za rolę astronautki, otrzymała wyróżnienie Grand Prix Cinéma ELLE 2019 oraz nominację do Nagrody Lumiere.

Sara (Eva Green) jest astronautką. Jako jedyna kobieta bierze udział w wyczerpującym szkoleniu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Każdego dnia, pod kontrolą maszyn i specjalistów, poddana ekstremalnym warunkom jakie panują na statku kosmicznym, ćwiczy wytrzymałość swojego organizmu. Jej codzienność to nie tylko mordercze treningi, ale również ciągłe udowadnianie męskiej części załogi, że zasługuje na miejsce w zespole. W domu zrzuca skafander i jest mamą 7-letniej Stelli.

Kiedy zostaje wybrana na członka załogi misji "Proxima" jej dotychczasowe życie zaczyna się komplikować. Jako astronautka jest gotowa, by spełnić swoje marzenia i polecieć w kosmos, jako mama boi się rozłąki z córką. Każda decyzja decyzja jest dobra i zła jednocześnie. Wyprawa w kosmos czasami okazuje się mniejszym wyzwaniem niż zwykłe życie na Ziemi.







Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Proxima" [trailer] materiały dystrybutora

Film "Proxima" trafi na platformy VOD (m.in. vod.pl, cineman.pl, player.pl, ipla.tv) w najbliższy czwartek, 30 kwietnia.