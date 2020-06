Produkcja Seleny Gomez popularniejsza niż "Tenet"?

Stopniowe łagodzenie restrykcji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 sprawia, że coraz więcej tytułów ma szansę na szybkie zadebiutowanie w kinie. Choć przez długi czas wydawało się, że pierwszą dużą produkcją, jaka trafi do kin po przerwie spowodowanej koronawirusem, będzie "Tenet" Christophera Nolana, to jeszcze wcześniej powinien pojawić się w nich romans "The Broken Hearts Gallery". Jego premierę zaplanowano bowiem na 10 lipca.

Geraldine Viswanathan oraz Dacre Montgomery w scenie z filmu "The Broken Hearts Gallery" /materiały prasowe

"The Broken Hearts Gallery" nie będzie pierwszym filmem, który zadebiutuje w amerykańskich kinach po szczycie pandemii COVID-19. To miano najprawdopodobniej przypadnie thrillerowi "Nieobliczalny" z Russellem Crowem w roli głównej. W amerykańskich kinach pojawi się on bowiem już 1 lipca, a dwa dni później ma trafić na ekrany w Polsce. Z kolei na 2 lipca zaplanowano kinową premierę filmu "The Outpost" ze Scottem Eastwoodem i Orlando Bloomem w rolach głównych. Wiele wskazuje więc na to, że początek lipca powinien choć trochę wynagrodzić fanom kilkutygodniowy brak dostępu do kin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nieobliczalny" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

Wyreżyserowany przez Natalie Krinsky i wyprodukowany przez Selenę Gomez film "The Broken Hearts Gallery" opowie historię pracującej w galerii sztuki Lucy. Po tym, jak została rzucona przez chłopaka, wpada na pomysł założenia galerii, w której wystawiane będą rzeczy, jakie pozostały po nieudanych miłościach. Broken Hearts Gallery, czyli Galeria Złamanych Serc, odnosi ogromny sukces i choć symbolizuje koniec miłości, okazuje się również początkiem nowego życia uczuciowego. Także dla Lucy. W rolach głównych w filmie "The Broken Hearts Gallery" wystąpią Geraldine Viswanathan ("Strażnicy cnoty") oraz Dacre Montgomery ("Stranger Things").

"Światu potrzebnych jest dużo więcej scenarzystek i reżyserek. Natalie to utalentowana osoba i jestem szczęśliwa, że mogę być częścią jej debiutu reżyserskiego. Rozumiem obawy ludzi przed powrotem do takich samych aktywności jak przed pandemią COVID-19, ale mam nadzieję, że widzowie posłuchają zaleceń naukowców odnośnie chronienia zdrowia swojego i obcych ludzi. I że będą mogli się cieszyć wizytą w kinie" - powiedziała Selena Gomez.

Selena Gomez: Gwiazdka Disneya 1 / 8 Na zdjęciu: Selena Gomes Źródło: Getty Images Autor: Rob Kim udostępnij

"'The Broken Hearts Gallery' trafi w oczekiwania widzów, którzy potrzebują latem podnoszącego na duchu filmu. Wierzymy, że kino się odrodzi i wypatrujemy chwili, gdy bramy kin zostaną otwarte, by móc pokazać w nich nasz film" - dodaje przedstawiciel dystrybutora filmu, firmy Sony Motion Picture Group.