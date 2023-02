Zdjęcia do "Nobody Nothing Nowhere" mają rozpocząć się latem 2023 roku. Film opowie historię Ruth, która jest przedstawicielką Nie-Ludzi - humanoidalnych stworzeń zaprojektowanych specjalnie po to, by zapełnić świat Dave'a, ostatniego człowieka żyjącego na Ziemi. Kiedy Ruth ma dość bycia statystką w życiu kogoś innego, postanawia rozpocząć życie na własną rękę - czytamy w "Deadline".

"Nobody Nothing Nowhere": Ostatni ludzie na Ziemi

Scenariusz filmu "Nobody Nothing Nowhere" znalazł się na scenariuszowej Czarnej Liście z 2018 roku. To lista, na której znajdują się najlepsze scenariusze danego roku, które wciąż nie doczekały się realizacji. Jego autorami są Rachel Wolther i Alex H. Fischer. I to właśnie oni wyreżyserują tę komedię. Do obsady udało im się zaangażować takie gwiazdy jak Octavia Spencer , Lucy Liu i Joseph Gordon-Levitt .

Reklama