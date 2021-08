Priyanka Chopra-Jonas wraca do Bollywood

Kariera Priyanki Chopra-Jonas w amerykańskim kinie ciągle się rozwija. Aktorka w ostatnim czasie zagrała w takich hitach jak "Matrix 4" (premiera w grudniu 2021) czy komedii "Jak romantycznie". Gwiazda nie zerwała jednak kontaktów z hinduskim przemysłem filmowym i od czasu do czasu przyjmuje także role w produkcjach Bollywood. Na premierę czeka film "Biały tygrys" z jej udziałem, a teraz gwiazda pochwaliła się na Instagramie i Twitterze, że będzie realizować w Indiach kolejny duży projekt.



Chopra-Jonas opublikowała wspólne zdjęcie z aktorkami Katriną Kaif i Alią Bhatt i napisała: "Nie mogę się doczekać, kiedy znajdę się na planie z tą ekipą. Jestem taka szczęśliwa".

Priyanka Chopra-Jonas: Wystąpi w bollywoodzkim filmie

Produkcja Bollywood, do której szykuje się gwiazda, nosi tytuł "Jee Le Zaraa" i - jak zapowiada Chopra-Jonas - będzie to "hołd dla przyjaźni". Wiadomo także, że film będzie nakręcony w konwencji kina drogi. Za reżyserię odpowiada Farhan Akhtar, a zdjęcia mają się rozpocząć jesienią tego roku.

Pozostałe dwie aktorki, które wcielą się w główne role, również ekscytują się zbliżającym się projektem. "50 połączeń na Zoomie później. Niezliczone śmiechy. Z sercami pełnymi miłości i ekscytacji. Oto jesteśmy" - napisała Alia Bhatt, zaś Katrina Kaif dodała: "Moje serce się uśmiecha. Kocham te dziewczyny - gdy z nimi jestem, zawsze się świetnie bawię. Jeśli połączyć to ze świetnym scenariuszem, niesamowitym reżyserem, podróżą samochodem... Sky is the limit".



Priyanka Chopra-Jonas jest żoną amerykańskiego muzyka Nicka Jonasa. W grudniu para będzie świętować trzecią rocznicę ślubu. Jak donoszą amerykańskie media, jedną z jej najlepszych przyjaciółek jest Meghan Markle.