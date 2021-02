Prezydent złożył życzenia Kazimierzowi Kaczorowi z okazji 80. urodzin

W dniu Pana osiemdziesiątych urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy najwyższego uznania dla Pana twórczej działalności i artystycznego dorobku - napisał we wtorek prezydent Andrzej Duda w liście jubileuszowym do aktora Kazimierza Kaczora.

Prezydent chwalił nie tylko dorobek artystyczny Kazimierza Kaczora, ale także jego społeczne zaangażowanie /Artur Zawadzki / Reporter

"Jest Pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najwybitniejszych polskich aktorów ostatnich dziesięcioleci. Pana długoletnia praca w Teatrze Lalek 'Groteska' i Starym Teatrze w Krakowie oraz w Teatrze Współczesnym i Teatrze Powszechnym w Warszawie zaowocowała wspaniałymi kreacjami w arcydziełach polskiego i światowego dramatu" - podkreślił Duda.



Prezydent zwrócił uwagę, że "równie bogata jest filmografia" aktora, "na którą składają się postacie bardzo różnorodne, ale zawsze pełne życiowego autentyzmu". "Szczególnie godna wspomnienia jest rola Leona Kurasia w serialu 'Polskie drogi', w której skupiają się niczym w soczewce wojenne losy Polaków, oraz stworzona przez Pana postać tytułowa w serialu 'Jan Serce'" - ocenił. "Ta niezwykle poruszająca historia człowieka, który wśród szarej rzeczywistości początku lat osiemdziesiątych nie przestaje wierzyć w swoje ideały, miała szczególny wydźwięk w czasie solidarnościowego przełomu" - przypomniał prezydent.



Duda odniósł się również do "niezwykle owocnej współpracy" Kazimierza Kaczora z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji. "Nie sposób wymienić wszystkich tytułów spektakli i słuchowisk, w których realizacji wziął Pan udział. Jest to olbrzymi dorobek, który - jestem o tym głęboko przekonany - na zawsze pozostanie w archiwach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej jako dziedzictwo dla przyszłych pokoleń" - podkreślił.



"Wnosi Pan także swój wkład we współczesność jako znany miłośnik i recenzent gier komputerowych, zaangażowany w tworzenie ich polskich wersji i propagowanie wysokich standardów językowych i aktorskich przy ich opracowywaniu" - napisał.



Reklama

"Wyrażając uznanie dla Pana twórczej aktywności, pragnę zarazem podziękować za Pana społeczne zaangażowanie, od obrony represjonowanych robotników w Radomiu i Ursusie w 1976 r. po udział w Radzie Kultury przy Prezydencie RP i pracę na rzecz środowiska aktorskiego w Polsce, a także za Pana niebagatelny wkład w akcję ratowania Starych Powązek w Warszawie, nekropolii, która jest świątynią naszej wspólnej pamięci i naszym narodowym Panteonem" - czytamy w liście jubileuszowym. "Potwierdzeniem Pana niezwykłego dorobku i zasług dla kultury narodowej są liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski" - przypomniał prezydent.



"Z okazji pięknego jubileuszu przekazuję Panu raz jeszcze najlepsze życzenia dobrego zdrowia oraz wielu sił do dalszej pracy twórczej i działalności dla dobra polskiej kultury i ochrony polskiego dziedzictwa" - zakończył swój list Andrzej Duda.