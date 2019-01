Premiera "Kuriera" Władysława Pasikowskiego 15 marca

Premiera filmu "Kurier" opowiadającego o Janie Nowaku-Jeziorańskim w reż. Władysława Pasikowskiego odbędzie się 15 marca - poinformowało MKiDN. Produkcja, której bohaterem jest legendarny "kurier z Warszawy", opowiada o kilkunastu dniach poprzedzających wybuch Powstania Warszawskiego.

Philippe Tłokiński w scenie z "Kuriera" /Bartosz Mrozowski /materiały dystrybutora

"Kurier" to jeden z blisko 40 filmów historycznych powstających przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (na realizację produkcji PISF przekazał 7 mln zł) i zaangażowaniu MKiDN.

Reklama

Producentem obrazu - podobnie jak wcześniej m.in. fabularyzowanego dokumentu "Powstania Warszawskie" oraz "Miasta 44" Jana Komasy - jest Muzeum Powstania Warszawskiego, we współpracy z firmą Scorpio Studio. Zdjęcia do filmu realizowano m.in. w Warszawie i Łodzi.

"'Kurier' jest inspirowany misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego - opowiada o jednej misji, ale nie jest filmem biograficznym; jest to film sensacyjny, którego zadaniem jest pokazać realia II wojny światowej, pokazać, dlaczego ludzie zostają bohaterami, pokazać prawdziwą, wzruszającą historię z tamtego czasu" - powiedział PAP dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW) Jan Ołdakowski. Celem twórców filmu, jak mówił Ołdakowski, jest to, by był on oglądany "nie tylko w Polsce, ale i za granicą, stąd obecność międzynarodowej ekipy". Zaznaczył również, że zadaniem "Kuriera" jest przyciągniecie do kin młodej widowni.

"Chcemy, żeby młodzi ludzie po tym filmie zaczęli szukać informacji o Janie Nowaku-Jeziorańskim, czytać o nim, oglądać filmy dokumentalne; wybrali się na wystawę, którą przygotuje Muzeum Powstania Warszawskiego; poprosili, aby w ich szkole zorganizować lekcje poświęcone kurierom w czasie II wojny światowej, albo Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu - bo pracujmy nad takimi scenariuszami lekcji" - mówił Ołdakowski. "Chcemy, żeby ten film był pretekstem do zajęcia się takim człowiekiem - wyjątkowym człowiekiem, któremu Polska jest winna podziękowanie za to, co robił przez całe swoje życie" - podkreślił.

Wideo "Kurier": Zwiastun

Tytułową rolę zagrał w "Kurierze" Philippe Tłokiński, główną rolę kobiecą Patrycja Volny (Marysia), z kolei Grzegorz Małecki wcielił się w generała "Bora" Komorowskiego.

Scenariusz do "Kuriera" jest dziełem Pasikowskiego i Sylwii Wilkos, zdjęcia zrealizowała Magdalena Górka ("Jack Strong", "Viral"), za scenografię odpowiadał Wojciech Żogała ("Edi", "Mistrz", "Bogowie"), kostiumy - Małgorzata Braszka ("Poznań 56", "Przedwiośnie", "Jack Strong"), a autorem charakteryzacji jest Janusz Kaleja ("W ciemności", "Córki dancingu", "Pokot").

Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak to jeden z jego pseudonimów okupacyjnych) urodził się w 1914 r. w Berlinie. Brał udział w kampanii wrześniowej, potem zaangażował się w działalność konspiracyjną - był członkiem Związku Walki Zbrojnej i żołnierzem Armii Krajowej. Uczestniczył m.in. w Akcji "N", w ramach której kolportowano wśród Niemców antyhitlerowskie materiały propagandowe w języku niemieckim. Odbył pięć wypraw na trasie Warszawa - Londyn jako kurier komendanta głównego AK i jego łącznik z rządem polskim w Londynie. Walczył w Powstaniu Warszawskim.

Po wojnie pozostał za granicą. Od 1948 r. pracował w Radiu BBC. 3 maja 1952 r. poprowadził pierwszą audycję Radia Wolna Europa w języku polskim. Dyrektorem sekcji polskiej RWE był przez prawie 25 lat. Następnie zamieszkał w USA, gdzie był rzecznikiem spraw polskich. Swoje przeżycia wojenne opisał w głośnej książce pt. "Kurier z Warszawy". Na stałe wrócił do Polski w 2002 r. Aktywnie włączył się w życie kraju, zaangażował się m.in. w promowanie integracji Polski z Unią Europejską. Zmarł 20 stycznia 2005 r.