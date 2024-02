"Biała odwaga": Fabuła, obsada

Akcja filmu " Biała odwaga " w reżyserii Marcina Koszałki dzieje się w malowniczych polskich Tatrach tuż przed i w trakcie II wojny światowej. Film jest historią miłości i sporu miedzy braćmi Zawratami: starszym Maćkiem (Julian Świeżewski) oraz młodszym Jędrkiem (Filip Pławiak). Jędrek kocha Bronkę (Sandra Drzymalska), ale decyzją starszyzny zostaje ona wydana za Maćka. Zraniony i dumny Jędrek ucieka do Krakowa, gdzie trafia do świata tamtejszej bohemy. Piękna malarka, Helena (Wiktoria Gorodecka), zafascynowana przystojnym i niepokornym Góralem, wdaje się z nim w romans.

Jędrek Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa (Jakub Gierszał), który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę, staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.



Budżet produkcji wyniósł ponad 16 mln złotych. "Biała odwaga" trafi na ekrany kin 8 marca 2024 roku.

"Biała odwaga": Krakowska premiera filmu w kinie Kijów

W krakowskim kinie Kijów 27 lutego odbyła się uroczysta premiera "Białej odwagi". Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd filmów oraz twórców, pojawili się m.in.: Sandra Drzymalska, Filip Pławiak, Julian Świeżewski, Rafał Stachowiak, Juliusz Chrząstowski, Andrzej Konopka.

Filip Pławiak, który w filmie wciela się główną postać Jędrka w rozmowie z Interią opowiedział o przygotowaniach do roli. Zanim stworzył kreację na ekranie, musiał nabyć dodatkowej wiedzy na temat Goralenvolk.

"Oczywiście było to dla mnie ważne, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Bardzo dużo opowiadał mi Marcin Koszałka, który przygotowując się do filmu, stał się skarbnicą wiedzy na ten temat. Sięgnąłem po książkę "Goralenvolk. Historia zdrady". Przygotowania były dla mnie bardzo długie, ponieważ w tym filmie się wspinam, a nie wspinałem się wcześniej, więc te przygotowania trwały właściwie ponad rok. Do tego gwara, tańce góralskie... Było tego dość dużo. No i oczywiście najważniejsze, czyli przygotowanie tej postaci pod kątem psychologicznym. Na szczęście scenariusz był świetnie napisany przez Łukasza Maciejewskiego i Marcina Koszałkę, więc była to przyjemność przygotowywać się do tego" - powiedział.

Z kolei Sandra Drzymalska, która zagrała postać Bronki przyznała, że jej kreacja aktorska to efekt wspólnej pracy na planie. Określa ją "przepięknym czasem, pełnym dużego entuzjazmu, kreatywności, ale też odwagi". Aktorka nie ukrywa, że efekt finalny filmu zrobił na niej ogromne wrażenie.

"Jak zobaczyłam po raz pierwszy ten film to zaniemówiłam przez 15 minut. [...] Bardzo mnie poruszył, byłam pod ogromnym wrażeniem wszystkich moich kolegów-aktorów. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak piękne i widowiskowe kino" - wyznała.

W postać Macieja, brata ekranowego Jędrka wciela się Julian Świeżewski. 32-letni aktor w wywiadzie dla Interii powiedział, czym dla niego jest występ w "Białej odwadze".

"Dla mnie był niesamowitą przygodą, cudownym spotkaniem z twórcami, takimi jak koledzy z ekranu, którzy świetnie wypadli i super mi się ich ogląda. Ale też oczywiście z Marcinem Koszałką, z całą ekipą, która tworzy tę historię" - podsumował.