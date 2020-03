Pracownicy australijskiej telewizji poddani kwarantannie po wizycie żony Toma Hanksa

Zarażona koronawirusem para aktorska Tom Hanks i Rita Wilson przebywa aktualnie w jednym ze szpitali w australijskim stanie Queensland. Przedstawiciele rządu ostrzegają, że wszystkie osoby, które w ostatnich dniach miały z nią kontakt powinny poddać się kwarantannie bądź dobrowolnej samoizolacji.

Tom Hanks (P) z żoną Ritą Wilson /Tiffany Rose/WireImage /Getty Images

Do rządowego zarządzenia zastosowali się pracownicy australijskiej stacji telewizyjnej Nine Network. W nadawanym przez nią 9 marca programie "Today Extra" gościem była bowiem Rita Wilson. Wcześniej śpiewała też piosenki ze swojej najnowszej płyty "Halfway to Home" w hotelu Emporium w Brisbane, a dwa dni później zagrała koncert w gmachu opery w Sidney.



Po tym jak Hanks i Wilson przekazali informację o swoim zarażeniu, prowadzący program "Today Extra" David Campbell poddał się samoizolacji.



Reklama

W oświadczeniu stacji Nine Network czytamy: "Podjęliśmy stosowne kroki, realizując nasz plan kryzysowy. Wszyscy ci, którzy mieli jakikolwiek kontakt z panią Wilson, dobrowolnie poddali się samoizolacji. Dezynfekujemy również wszystkie pomieszczenia, w których przebywała".

W czwartek przedstawiciele wydziału zdrowia stanu Queensland wydali oświadczenie, w którym zaznaczają, że według ich wiedzy Hanks i Wilson nie zarazili się na skutek kontaktu z miejscowymi. Przypuszcza się, że oboje zostali zainfekowani jeszcze w Stanach, skąd dziesięć dni wcześniej przylecieli do Australii, gdzie Hanks kręci film biograficzny o Elvisie Presleyu. Zdjęcia do tego filmu zostały wstrzymane.

Tom Hanks i Rita Wilson spędzą w izolacji dwa tygodnie. "Dziękujemy wszystkim, którzy tak wspaniale się nami zajęli. Żyjemy z dnia na dzień. Są rzeczy, które każdy z nas powinien robić, by przetrwać tę epidemię. To przede wszystkim trzymanie się porad ekspertów. Pamiętajcie, w baseballu nie ma miejsc na beksy" - napisał na Instagramie Hanks, kończąc cytatem z filmu "Ich własna liga".