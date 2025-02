Pracował z ikoną Hollywood. Niewielu wie, że to syn ikon polskiego kina

Łukasz Baka: Rodzice dali mu nazwisko, ale robi karierę na własnych zasadach

Łukasz Baka urodził się w znanej filmowej rodzinie. Jego rodzicami są aktorzy Mirosław Baka i Joanna Kreft-Baka. Można więc powiedzieć, że z takimi artystycznymi genami był poniekąd skazany na pracę w filmie. Chciał jednak to zrobić na własnych zasadach. Podczas gdy większość myślała, że zostanie aktorem, on wolał zagłębić się w proces tworzenia dzieła filmowego od drugiej strony kamery, zostając operatorem. Co prawda, próbował sił w aktorstwie, choćby w "Amoku", ale to jako operator, scenograf i kolorysta ma zdecydowanie większe doświadczenie i osiągnięcia.

Reklama

Jego warsztat jest tak ceniony, że już dzieli się swoją wiedzą jako wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, choć ma dopiero 37 lat. W 2017 roku Baka uzyskał tytuł doktora za rozprawę o reinterpretacji przestrzeni w filmach stereoskopowych. Jakby tego było mało, zasmakował blasku Hollywood. Pracował bowiem przy debiucie reżyserskim jednej z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w amerykańskim kinie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ludzie" [trailer] materiały prasowe

Łukasz Baka pracował z ikoną Hollywood. Zaufała mu sama Natalie Portman

Pracę Łukasza Baki można obserwować w takich produkcjach jak "Informacja zwrotna", "Brokat", "Futro z misia" czy "Juliusz". To tylko niektóre z nowszych dzieł, które współtworzył. Głośno zrobiło się o nim już jednak w 2015 roku. To właśnie wtedy współpracował z jedną z największych gwiazd Hollywood.

Natalie Portman zatrudniła go do pracy przy jej debiucie reżyserskim. Baka odpowiadał za korektę kolorystyczną filmu Portman o nazwie "Opowieść o miłości i mroku”. Co ciekawe, nie był jedynym Polakiem, który pracował przy tym dziele. Za zdjęcia do produkcji odpowiadał Sławomir Idziak.