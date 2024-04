Poznaliśmy rodziców Supermana. Kolejne nazwiska w filmie Jamesa Gunna

W komiksowym pierwowzorze Jonathan i Martha Kent to bezdzietne małżeństwo z miasteczka Smallville w Kansas, które znajduje kapsułę ratunkową z małym Kal-Elem w środku. Nadają chłopcu imię Clark i przygarniają go. To od nich uczy się wartości, którymi będzie się kierował jako Superman.

Komiksowa historia superbohatera (i całego uniwersum DC, do którego należy) była często restartowana. W zależności od okresu Kentowie byli obecni w życiu Clarka lub jego przygody rozgrywały się już po ich śmierci. Ich najbardziej znane wersje zostały przedstawione w miniserii "Człowiek ze Stali" Johna Byrne'a z 1986 roku. Jonathan i Martha są w nim starszym małżeństwem, wciąż obecnym w życiu swojego przybranego syna.

"Superman" Jamesa Gunna: Kto zagra rodziców superbohatera?

W "Supermanie" Jamesa Gunna w Marthę i Jonathana wcielą się Neva Howell i Pruitt Taylor Vince. Nie wiadomo, czy Kentowie pojawią się tylko w scenach rozgrywających się w młodości Supermana, czy też będą obecni w czasie jego superbohaterskiej kariery.

W poprzednich filmowych adaptacjach w przybranych rodziców Clarka wcielili się między innymi Glenn Ford i Phyllis Thaxter (u Richarda Donner w 1978 roku), Eva Marie Saint (u Bryana Singera w 2006 roku) oraz Kevin Costner i Diane Lane (u Zacka Snydera w 2013 roku).

"Superman" Jamesa Gunna: Co wiemy o filmie?

"Superman" (projekt był poprzednio znany jako "Superman: Legacy") będzie pierwszą odsłoną nowego kinowego uniwersum DC. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Gunn zdradził w przeszłości, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya. Dodał także, że nie będzie to geneza superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

W filmie wystąpią David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Terence Rosemore (Otis), María Gabriela de Faría (The Engineer), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Isabela Merced (Hawkgirl), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner) i Sean Gunn (Maxwell Lord).

Premiera filmu jest zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.