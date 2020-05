Powstanie trzecia część „Legalnej blondynki”? Są konkrety!

Wszystko wskazuje na to, że fani w końcu doczekają się trzeciej odsłony popularnej komedii. O tym, że projekt filmu jest wciąż aktualny, informowała niedawno gwiazda serii Reese Witherspoon podczas relacji na żywo, w trakcie której rozmawiała z Jennifer Lopez. Teraz oprócz tych zapewnień gwiazdy są też konkrety. Właśnie pojawiła się informacja, że wybrano autorów scenariusza „Legalnej blondynki 3”.

Reese Witherspoon w filmie "Legalna blondynka" /East News Russia /East News

Jak podaje serwis "Deadline", scenariusz trzeciej części "Legalnej blondynki" napiszą Mindy Kaling oraz Dan Goor. Będzie to drugie ich wspólne dzieło. Wcześniej informowano, że napiszą też komedię weselną, w której w rolach głównych zobaczymy samą Mindy Kaling oraz robiącą karierę w Stanach gwiazdę Bollywood Priyankę Choprę.



Dorobek scenariuszowy Kaling nie jest imponujący, znacznie lepiej znana jest ona jako aktorka. Popularność przyniosła jej rola w serialu "Biuro". Ugruntowała ją stworzonym przez siebie serialem komediowo-romantycznym "The Mindy Project". Ostatnim sukcesem Kaling był stworzony przez nią dla Netfliksa serial "Jeszcze nigdy...". Aktorka i scenarzystka stworzyła również serialową wersję "Czterech wesel i pogrzebu". Z kolei Dan Goor to twórca sukcesów seriali komediowych "Parks and Recreation" oraz "Brooklyn 9-9".



Reklama

Projekt trzeciej części "Legalnej blondynki" pojawia się w mediach przynajmniej od 2018 roku, kiedy na Walentynki 2020 roku zapowiedziana została jej premiera. Dotychczas nic nie wyszło z tych planów, ale start prac nad scenariuszem filmu daje nadzieję na to, że "trójka" w końcu powstanie.



"Legalna blondynka" opowiada historię studentki college’u Elle Woods, której idealne życie może lec w gruzach, gdy jej narzeczony dochodzi do wniosku, że jest dla niego zbyt "typową blondynką". Sam wybiera się na studia prawnicze do Harvardu, a jego krewni nie akceptują dziewczyny. Aby udowodnić swoją wartość, Elle postanawia, że też dostanie się na Uniwersytet Harvarda. Według wcześniejszych zapowiedzi Reese Witherspoon, niewykluczone, że w trzeciej części filmu Elle ubiegać się będzie o miejsce w Sądzie Najwyższym, a nawet o prezydenturę.