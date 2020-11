Powstanie spin-off horroru "Ciche miejsce"

"Ciche miejsce" to jeden z najlepiej ocenianych horrorów ostatnich lat. Na premierę czeka już jego druga część, którą z powodu pandemii przełożono na termin późniejszy. Popularność filmu Johna Krasinskiego jest na tyle duża, że bez oczekiwania na to, jak w kinach poradzi sobie film "Ciche miejsce 2", podjęto decyzję o realizacji spin-offu serii.

Druga część nie miała jeszcze premiery, a już wiemy, że powstanie spin-off serii "Ciche miejsce" /materiały prasowe

Wydarzenia nowego filmu mają być powiązane z tym, co można było zobaczyć w "Cichym miejscu". Na to, że nowa produkcja będzie spin-offem, wskazuje fakt, że jej bohaterami będą zupełnie inne osoby. Stworzony przez Krasinskiego świat daje dużo możliwości na takie właśnie podejście do fabuły. Akcja "Cichego miejsca" rozgrywa się bowiem w świecie opanowanym przez krwiożercze monstra reagujące na najcichszy nawet dźwięk.



Reżyserią spin-offu "Cichego miejsca" zajmie się Jeff Nichols. To twórca świetnie ocenianych filmów "Uciekinier" z Matthew McConaugheyem, "Nocny uciekinier" z Adamem Driverem oraz "Loving" z nominowaną do Oscara Ruth Neggą. Pomysł na nową historię wymyślił Krasinski, który - obok m.in. Michaela Baya - będzie jednym z producentów filmu. To właśnie on wyreżyserował obie części "Cichego miejsca" i był współautorem ich scenariuszy.

"Ciche miejsce" było nie tylko sukcesem artystycznym, ale też kasowym. Nakręcony za 20 milionów dolarów film przyniósł w kinach zysk ponad 340 milionów dolarów. "Ciche miejsce 2" miało trafić do kin 20 marca tego roku, ale plany pokrzyżowała pandemia. Będzie go można zobaczyć dopiero 23 kwietnia przyszłego roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciche miejsce" [trailer 2] materiały dystrybutora

O tym, że Krasinski nie zamierza rezygnować z popularnej serii, powiedział on sam w wywiadzie dla portalu "Collider". "Naprawdę nie myślałem o drugiej części, gdy pracowałem nad jedynką. Pojawiały się jednak w mojej głowie pewne pytania. W filmie można zobaczyć rozpalone w oddali ogniska i zawsze zastanawiałem się, czy nie byłoby fajnie sprawdzić, co się dzieje w tym miejscu, w którym płoną. Nigdy jednak nie myślałem, że będę robił drugą część. Kiedy więc przyszedł czas na pisanie kontynuacji, zacząłem od tych ognisk. Zacząłem myśleć nad ich znaczeniem, a wkrótce zacząłem sporządzać notatki przygotowując się na pisanie trzeciej części" - wyznał reżyser.