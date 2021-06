Powstanie spin-off „Cichego miejsca”

Rozrasta się uniwersum skromnego horroru science-fiction z 2018 roku zatytułowanego „Ciche miejsce”, który przebojem wdarł się do grona najlepiej ocenianych horrorów wszech czasów. Podczas gdy w kinach króluje właśnie jego kontynuacja, ogłoszony została już spin-off serii, który wyreżyseruje Jeff Nichols.

Emily Blunt najprawdopodobniej nie zobaczymy w spin-offie "Cichego miejsca" /UIP /materiały prasowe

Akcja "Cichego miejsca" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy Ziemię opanowały tajemnicze monstra wyczulone na dźwięk. Wystarczy najmniejszy nawet szmer, by pożegnać się z życiem. Monstra są bezlitosne i mordercze. Szybko dziesiątkują populację Ziemi. W takim świecie stara się przetrwać dzielna rodzina, która wie, że przeżyje, jeśli zachowa bezwzględną ciszę.



"Ciche miejsce 2", które przed kilkoma dniami zadebiutowało w kinach po roku oczekiwania spowodowanym pandemią COVID-19 - pierwotnie premiera filmu została zaplanowana na ubiegły rok, ale zbiegła się w czasie z zamknięciem kin z powodu pandemii - bez problemu znalazło się na pierwszym miejscu północnoamerykańskiego box-office’u. Sukces filmu przyspieszył tylko decyzję o tym, o czym mówiło się od dawna. Powstanie trzeci film cyklu "Ciche miejsce". Jak informuje "Forbes", nie będzie to jednak jego kontynuacja, a spin-off.



Mianem spin-offa określa się produkcje, które rozwijają jakiś wątek danego filmu bądź serialu rozgrywający się obok głównych wydarzeń. Tym samym wygląda na to, że w trzecim filmie serii "Ciche miejsce" póki co nie zobaczymy bohaterów dwóch pierwszych części serii granych przez Johna Krasinskiego, Emily Blunt, Noah Jupe i Millicent Simmonds.



Reżyserem trzeciego filmu cyklu "Ciche miejsce" nie będzie też reżyser dwóch pierwszych części filmu, John Krasinski. Film wyreżyseruje Jeff Nichols, który specjalizuje się w skromnych produkcjach stawiających główny nacisk na fabułę, a nie na efekty za setki milionów dolarów. Popularność przyniósł mu "Uciekinier" z 2012 roku z Matthew McConaugheyem w roli głównej. Nicholsowi nie jest obcy również gatunek science-fiction. To on wyreżyserował świetnie przyjęty przez krytyków film "Nocny uciekinier" z 2016 roku z Adamem Driverem i Michaelem Shannonem w rolach głównych.

Premiera powstającego spin-offu "Cichego miejsca" została zaplanowana przez studio Paramount na 31 marca 2023 roku.