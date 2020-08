Powstanie serialowa wersja filmu Guillermo del Toro "Mutant"

To jeden z mniej znanych filmów wyreżyserowanych przez zdobywcę Oscara za film „Kształt wody” – Guillermo del Toro. Studio Miramax Television zainteresowane jest wyprodukowaniem jego telewizyjnego remake’u serialowego. Pilotowy odcinek miałby wyreżyserować Paul WS Anderson. Twórca serii „Resident Evil” będzie też producentem wykonawczym powstającego serialu.

F. Murray Abraham w filmie "Mutant" /MIRAMAX /East News

Oparty na motywach opowiadania Donalda A. Wollheima "Mutant" z 1997 roku opowiada historię genetycznie modyfikowanych insektów, które wykształcają w sobie zdolność do imitowania swoich ofiar. Hodowane w celu wytępienia plagi karaluchów, jaka opanowała Nowy Jork, stanowią coraz większe zagrożenie dla ludzi. Doktor Susan Tyler, która wyhodowała te insekty, wraz z grupą śmiałków musi stawić im czoła.



Scenariusz serialowej wersji "Mutanta" napisze Jim Danger Gray ("Orange Is the New Black), który jednocześnie pełnić będzie rolę showrunnera serialu. Guillermo del Toro, który wyreżyserował film z 1997 roku i był jego współscenarzystą, nie będzie w żaden sposób uczestniczył w procesie powstawania serialu. Ten jest na bardzo wczesnym stadium tworzenia i nieznane są żadne dodatkowe informacje na jego temat takie jak obsada czy ewentualna data premiery.



"Paul WS Anderson to jeden z czołowych twórców swojej generacji tworzących gatunek science-fiction. Jesteśmy podekscytowani możliwością przedstawienia nowej, śmiałej wersji klasycznego filmu w formie serialu. Serialu, który sprawi, że przejdą was dreszcze i wystraszycie się jak diabli. A zarazem będzie głośną odpowiedzią na dziwne czasy, w jakich wszyscy się znaleźliśmy. Nie mógłbym wyobrazić sobie do tego projektu lepszego scenarzysty niż Jim Danger Gray. Jego prace podziwiam od dawna" - powiedział portalowi "Deadline" Marc Helwig, dyrektor działu Miramaksu zajmującego się telewizją.



"Mutant" zgłębia temat insektów przejmujących władzę nad światem. W samym centrum naszego serialu będzie lęk przed "robakiem" mieszkającym wewnątrz nas, śmierć prawdy, zaprzeczenie nauce. Pokaże on jak społeczeństwo zjadane żywcem przez inwazję insektów obnaża swoje największe niepewności i niepowodzenia" - mówi scenarzysta serialu.