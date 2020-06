Powstanie sequel „Uciekających kurczaków”

W przyszłym roku ruszy produkcja drugiej części kultowej animacji „Uciekające kurczaki”. Taką wiadomością podzielili się z okazji 20-lecia premiery filmu jego twórcy, przedstawiciele studia Aardman Animation. Kontynuacja „Uciekających kurczaków” powstanie przy współudziale Netfliksa.

Od premiery "Uckieających kurczaków" mija w tym roku dokładnie 20 lat /DREAMWORKS /Getty Images

"Z Netfliksem na pokładzie możemy zrobić taki film, jaki chcemy, taki, na jakim nam naprawdę zależy. Podzielimy się nim z widownią na całym świecie" - powiedział jeden z reżyserów kultowej animacji, Peter Lord.



"Uciekające kurczaki" z 2000 roku to pierwszy pełnometrażowy film brytyjskiego studia Aardman. W kinach na całym świecie film zarobił ponad 220 milionów dolarów, dzięki czemu stał się najbardziej dochodową produkcją stworzoną w formie animacji poklatkowej.



Drugą część "Uciekających kurczaków" wyreżyseruje Sam Fell ("ParaNorman", "Wpuszczony w kanał"). Scenariusz filmu napiszą autorzy scenariusza pierwszej części - Karey Kirkpatrick, John O’Farrell i Rachel Tunnard. Producentem sequela będzie Steve Pegram ("Artur ratuje Gwiazdkę"). Reżyserzy pierwszej części filmu, Peter Lord i Nick Park, pełnić będą role konsultantów i producentów wykonawczych.



Film "Uciekające kurczaki" opowiadały historię tytułowych ptaków, które postanowiły uciec z fermy drobiu. W kontynuacji szalone ptaki podejmą się zadania powrotu do dawnego gospodarstwa.



"Ze wszystkich bohaterów pierwszego filmu najbardziej chwyciła mnie za serce Ginger. To jej najbardziej kibicowałem. Czekałem, aż przefrunie przez ogrodzenie i stanie na trawie. Jaki będzie następny rozdział jej historii? Zaczynamy w kurczakowym raju. Ginger jest z Rockym. Razem mają córkę Molly, która chce zwiedzić świat zewnętrzny. Tyle, że Ginger nie chce tam wracać. Zmieni zdanie, gdy dowie się o nowym zagrożeniu, jakie czyha na kurczaki" - zdradza szczegóły Sam Fell.



Nie wiadomo, czy głosów Ginger i Rocky’emu ponownie użyczą Julia Sawalha i Mel Gibson.